Meteo, tregua già finita: weekend oltre i 35°, ecco dove

Dopo la breve parentesi di maltempo che ha interessato diverse regioni italiane, ecco che sulla nostra Penisola torna già il caldo. A partire da questo fine settimana l'anticiclone africano si rafforzerà sul Mediterraneo, riportando condizioni di tempo stabile, cieli prevalentemente sereni e un progressivo aumento delle temperature. La tregua offerta dai temporali è stata quindi di breve durata e già da domani lascerà spazio a una nuova fase caratterizzata da afa e valori tipicamente estivi, soprattutto nelle aree interne e nei grandi centri urbani.

Nella giornata di oggi, 3 luglio, si verificherà il passaggio tra l'instabilità e il ritorno dell'alta pressione. Gli ultimi temporali interesseranno il basso Tirreno, il Sud e la Sicilia, con fenomeni localmente intensi soprattutto nel pomeriggio lungo l'Appennino e sulle coste tirreniche meridionali. In serata, però, le precipitazioni tenderanno a esaurirsi, mentre sul resto della Penisola il tempo sarà già in prevalenza soleggiato e le temperature inizieranno a salire.

Nel weekend il miglioramento sarà più evidente. Sabato il sole dominerà su gran parte dell'Italia, anche se non mancheranno locali annuvolamenti con qualche breve rovescio sulle Alpi occidentali, lungo l'Appennino toscano e tra Calabria e Sicilia nord-orientale. Nonostante queste isolate eccezioni, il caldo continuerà a intensificarsi. Domenica l'alta pressione diventerà ancora più solida, garantendo tempo stabile quasi ovunque. Solo sui rilievi alpini e appenninici potranno svilupparsi innocui addensamenti pomeridiani. Le temperature massime raggiungeranno diffusamente i 33-35°C, con punte nelle pianure del Nord-Ovest, nelle zone interne di Toscana e Lazio e in Sardegna.