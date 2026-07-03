Libero logo
Scandalo Conte-Covid
Jannik Sinner
Mondiali 2026
Andrea Sempio

Catania, tenta di violentare due donne in ascensore: ecco chi è l'orco

di
Libero logo
venerdì 3 luglio 2026
Catania, tenta di violentare due donne in ascensore: ecco chi è l'orco

2' di lettura

Avrebbe aggredito due donne di 57 e 39 anni mentre stavano rientrando a casa, tentando di abusare di una delle due all'interno dell'ascensore del palazzo. Solo la pronta reazione delle vittime e l'intervento di alcuni cittadini, che hanno chiamato i carabinieri, hanno impedito che l'aggressione si trasformasse in una violenza sessuale consumata. È accaduto a Catania, in piazza della Repubblica, dove un 20enne di origini straniere è stato arrestato in flagranza di reato per tentata violenza sessuale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell'Arma, le due donne stavano entrando nell'ascensore di uno stabile quando sarebbero state improvvisamente assalite dal giovane.

Il 20enne avrebbe prima scaraventato a terra la donna più grande, quindi bloccato l'altra e, dopo aver trascinato la 57enne fuori dall'ascensore, le avrebbe strappato gli abiti, con l'intento di abusare di lei. La violenta aggressione è stata interrotta dal coraggio e dalla determinazione della più giovane che, afferrato un monitor per computer, avrebbe colpito l'aggressore alla testa, riuscendo così a divincolarsi e a chiedere aiuto. Le urla hanno richiamato l'attenzione di alcuni passanti, inducendo il giovane a fuggire. Un ragazzo che era in strada non ha esitato a rincorrerlo, contattando nel frattempo il 112 e fornendo costantemente indicazioni ai carabinieri sui suoi spostamenti.

La studentessa Erasmus stuprata a Milano: spunta il video delle violenze brutali

Una studentessa spagnola di 20 anni, a Milano per il progetto Erasmus, è stata vittima di una "violenza di g...

Le immediate ricerche hanno permesso di rintracciare il fuggitivo pochi minuti dopo in piazza Turi Ferro, dove è stato bloccato e riconosciuto senza esitazione dal ragazzo che lo aveva inseguito. Le successive indagini, grazie anche alle testimonianze delle vittime e ai filmati del sistema di videosorveglianza della zona, hanno consentito di ricostruire in maniera dettagliata la dinamica dell'accaduto. Le due donne sono state trasportate al pronto soccorso per le cure necessarie. Il 20enne, invece, è stato arrestato e condotto in carcere.

Arezzo, devasta un bar e stupra una donna sul treno

Nella mattinata di giovedì 25 giugno, un 21enne di origini sudamericane, già noto alle forze dell’or...
tag
catania
aggressione
violenta sessuale

Sangue a Padova Padova, litigano e poi lo accoltella: 50enne senegalese finisce in manette

A Catania Catania, tre minorenni feriti in una sparatoria: 5 fermi per tentato omicidio

Orrore a Torino Torino, aggredisce due donne in poche ore: nordafricano semina il panico

ti potrebbero interessare

Monte Bianco, clima impazzito: cosa "spunta" in vetta a inizio luglio

Monte Bianco, clima impazzito: cosa "spunta" in vetta a inizio luglio

Lido di Camaiore, 80enne massacra la moglie ricoverata in ospedale. Poi il gesto estremo

Lido di Camaiore, 80enne massacra la moglie ricoverata in ospedale. Poi il gesto estremo

Meteo, tregua già finita: weekend oltre i 35°, ecco dove

Meteo, tregua già finita: weekend oltre i 35°, ecco dove

Garlasco, la tazzina di caffè presa dal bar: così i legali di Stasi hanno fregato Sempio

Garlasco, la tazzina di caffè presa dal bar: così i legali di Stasi hanno fregato Sempio