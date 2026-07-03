Catania, tenta di violentare due donne in ascensore: ecco chi è l'orco

Avrebbe aggredito due donne di 57 e 39 anni mentre stavano rientrando a casa, tentando di abusare di una delle due all'interno dell'ascensore del palazzo. Solo la pronta reazione delle vittime e l'intervento di alcuni cittadini, che hanno chiamato i carabinieri, hanno impedito che l'aggressione si trasformasse in una violenza sessuale consumata. È accaduto a Catania, in piazza della Repubblica, dove un 20enne di origini straniere è stato arrestato in flagranza di reato per tentata violenza sessuale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell'Arma, le due donne stavano entrando nell'ascensore di uno stabile quando sarebbero state improvvisamente assalite dal giovane.

Il 20enne avrebbe prima scaraventato a terra la donna più grande, quindi bloccato l'altra e, dopo aver trascinato la 57enne fuori dall'ascensore, le avrebbe strappato gli abiti, con l'intento di abusare di lei. La violenta aggressione è stata interrotta dal coraggio e dalla determinazione della più giovane che, afferrato un monitor per computer, avrebbe colpito l'aggressore alla testa, riuscendo così a divincolarsi e a chiedere aiuto. Le urla hanno richiamato l'attenzione di alcuni passanti, inducendo il giovane a fuggire. Un ragazzo che era in strada non ha esitato a rincorrerlo, contattando nel frattempo il 112 e fornendo costantemente indicazioni ai carabinieri sui suoi spostamenti.