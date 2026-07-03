Palinsesti Rai, mistero su Chi l'ha Visto?: che cosa è successo durante la presentazione

Per il momento l'unica certezza è che Chi l'ha Visto? torna in onda il 16 settembre. Chi ci sarà alla conduzione, però, è ancora un mistero. Dopo l'addio di Federica Sciarelli - alla guida del programma per ben 22 anni - chi sarà il nuovo volto è un giallo. Stefano Coletta, tra i favoriti, si è già sfilato costringendo Viale Mazzini a iniziare nuovamente la ricerca. Eppure anche Eleonora Daniele e Francesca Fialdini si sarebbero tirate indietro, mentre l'ipotesi di Francesca Fagnani non è mai realmente decollata a causa del suo impegno con Belve. Restano - suggerisce l'Adnkronos - in corsa profili come Giorgia Cardinaletti e Manuela Moreno, attualmente alla guida della versione estiva de La Vita in Diretta. Un'altra pista porta poi a un grande ritorno: Pino Rinaldi, ex autore storico del programma e oggi volto di La7. Tuttavia, non è escluso che la scelta possa ricadere su una soluzione interna, promuovendo una delle inviate storiche del programma come Raffaella Griggi o Veronica Briganti.
Insomma, durante la presentazione dei palinsesti Rai 2026/2027 non una parola sul nuovo conduttore o nuova conduttrice. Al termine dell'ultimo appuntamento stagionale, Sciarelli ha salutato la trasmissione. Un periodo che ha definito "una bellissima passeggiata".
"Chi l'ha visto?", riaperte le indagini su Elisa ClapsIl caso di Elisa Claps, scomparsa a Potenza il 12 settembre 1993, non è ancora chiuso. I resti della ragazza furo...
Per questo ha ringraziato "il Tg3 che mi ha formato, Rai3 che mi ha accolto, la mia bellissima squadra. Sono lì, l'uno accanto all'altro e c'è anche il nostro direttore Paolo Corsini". E poi "vorrei ringraziare voi familiari perché vi siete affidati, avete detto 'pensaci tu, pensateci voi'. È importante che vi siate affidati, che vi siate fidati di noi. E anche i nostri spettatori perché hanno aiutato chi ha chiesto aiuto", sono state le sue parole.