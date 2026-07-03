Palinsesti Rai, mistero su Chi l'ha Visto?: che cosa è successo durante la presentazione

Per il momento l'unica certezza è che Chi l'ha Visto? torna in onda il 16 settembre. Chi ci sarà alla conduzione, però, è ancora un mistero. Dopo l'addio di Federica Sciarelli - alla guida del programma per ben 22 anni - chi sarà il nuovo volto è un giallo. Stefano Coletta , tra i favoriti, si è già sfilato costringendo Viale Mazzini a iniziare nuovamente la ricerca. Eppure anche Eleonora Daniele e Francesca Fialdini si sarebbero tirate indietro, mentre l'ipotesi di Francesca Fagnani non è mai realmente decollata a causa del suo impegno con Belve. Restano - suggerisce l'Adnkronos - in corsa profili come Giorgia Cardinaletti e Manuela Moreno , attualmente alla guida della versione estiva de La Vita in Diretta. Un'altra pista porta poi a un grande ritorno: Pino Rinaldi , ex autore storico del programma e oggi volto di La7. Tuttavia, non è escluso che la scelta possa ricadere su una soluzione interna, promuovendo una delle inviate storiche del programma come Raffaella Griggi o Veronica Briganti .

Per questo ha ringraziato "il Tg3 che mi ha formato, Rai3 che mi ha accolto, la mia bellissima squadra. Sono lì, l'uno accanto all'altro e c'è anche il nostro direttore Paolo Corsini". E poi "vorrei ringraziare voi familiari perché vi siete affidati, avete detto 'pensaci tu, pensateci voi'. È importante che vi siate affidati, che vi siate fidati di noi. E anche i nostri spettatori perché hanno aiutato chi ha chiesto aiuto", sono state le sue parole.