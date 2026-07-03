Libero logo
Scandalo Conte-Covid
Jannik Sinner
Mondiali 2026
Andrea Sempio

Palinsesti Rai, mistero su Chi l'ha Visto?: che cosa è successo durante la presentazione

venerdì 3 luglio 2026
Palinsesti Rai, mistero su Chi l'ha Visto?: che cosa è successo durante la presentazione

2' di lettura

Per il momento l'unica certezza è che Chi l'ha Visto? torna in onda il 16 settembre. Chi ci sarà alla conduzione, però, è ancora un mistero. Dopo l'addio di Federica Sciarelli - alla guida del programma per ben 22 anni - chi sarà il nuovo volto è un giallo. Stefano Coletta, tra i favoriti, si è già sfilato costringendo Viale Mazzini a iniziare nuovamente la ricerca. Eppure anche Eleonora Daniele e Francesca Fialdini si sarebbero tirate indietro, mentre l'ipotesi di Francesca Fagnani non è mai realmente decollata a causa del suo impegno con Belve. Restano - suggerisce l'Adnkronos - in corsa profili come Giorgia Cardinaletti e Manuela Moreno, attualmente alla guida della versione estiva de La Vita in Diretta. Un'altra pista porta poi a un grande ritorno: Pino Rinaldi, ex autore storico del programma e oggi volto di La7. Tuttavia, non è escluso che la scelta possa ricadere su una soluzione interna, promuovendo una delle inviate storiche del programma come Raffaella Griggi o Veronica Briganti

Insomma, durante la presentazione dei palinsesti Rai 2026/2027 non una parola sul nuovo conduttore o nuova conduttrice. Al termine dell'ultimo appuntamento stagionale, Sciarelli ha salutato la trasmissione. Un periodo che ha definito "una bellissima passeggiata".

"Chi l'ha visto?", riaperte le indagini su Elisa Claps

Il caso di Elisa Claps, scomparsa a Potenza il 12 settembre 1993, non è ancora chiuso. I resti della ragazza furo...

Per questo ha ringraziato "il Tg3 che mi ha formato, Rai3 che mi ha accolto, la mia bellissima squadra. Sono lì, l'uno accanto all'altro e c'è anche il nostro direttore Paolo Corsini". E poi "vorrei ringraziare voi familiari perché vi siete affidati, avete detto 'pensaci tu, pensateci voi'. È importante che vi siate affidati, che vi siate fidati di noi. E anche i nostri spettatori perché hanno aiutato chi ha chiesto aiuto", sono state le sue parole.

Chi l'ha visto? L'addio di Federica Sciarelli in diretta: "Questi 22 anni? Una passeggiata"

Federica Sciarelli lascia Chi l'ha visto? Quella di mercoledì 1 luglio è stata l'ultima sua puntat...
tag
chi l'ha visto
rai
federica sciarelli

In Rai Linciaggio preventivo su Monteleone

Toccante Chi l'ha visto? L'addio di Federica Sciarelli in diretta: "Questi 22 anni? Una passeggiata"

Monteleone sotto accusa Monteleone, la foto degli islamici in spiaggia a Gaza manda in tilt Rai rossa e sinistra

ti potrebbero interessare

Temptation Island, Gabriele come Montoya: il video più folle di tutti i tempi

Temptation Island, Gabriele come Montoya: il video più folle di tutti i tempi

Claudio Brigliadori
Alberto Stasi vende i diritti per una docu-serie: ecco quanto incassa

Alberto Stasi vende i diritti per una docu-serie: ecco quanto incassa

Fabio Fazio raddoppia sul "Nove": la sfida del mercoledì sera

Fabio Fazio raddoppia sul "Nove": la sfida del mercoledì sera

Redazione
Linciaggio preventivo su Monteleone

Linciaggio preventivo su Monteleone

Daniele Priori