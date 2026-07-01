Meteo: calo drastico delle temperature, nubifragi e gradine: ecco la data

Violenti temporali e grandine prenderanno presto il posto del caldo eccezionale delle ultime settimane in Italia. Il break temporalesco, in arrivo dal Nord Europa, porterà con sé non solo fenomeni meteo di forte intensità ma anche un temporaneo calo delle temperature. All'origine degli eventi estremi, come spiegato da Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, c'è lo scontro frontale tra massa d'aria fresca e instabile, che irrompe sul bacino del Mediterraneo, e la cappa di calore estremo presente nel nostro Paese nelle ultime settimane. Dunque, la situazione diventerà esplosiva a causa dell'energia potenziale accumulata fino a questo momento.

La perturbazione, che porterà il tanto atteso refrigerio seppur accompagnato da un deciso peggioramento delle condizioni meteo, colpirà pian piano tutte le zone del Paese: oggi, mercoledì 1 luglio, il maltempo investirà le regioni del Nord con la possibilità di temporali forti e colpi di vento intensi. Mentre domani, giovedì 2, il fronte instabile si sposterà verso Sud. Successivamente, e in maniera graduale, saranno colpite anche le regioni del Centro. Passato il fronte temporalesco, da venerdì 3 luglio potrebbe ritornare l’anticiclone africano. Nel corso del weekend 4-5 luglio, infatti, è attesa nuova ondata di caldo con temperature di nuovo elevate su gran parte d'Italia.