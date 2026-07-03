Berrettini, nuovo flirt. E la ex piange sui social

Mentre è impegnato sull'erba di Wimbledon, dove ha raggiunto il terzo turno, notizie legate alla sua vita sentimentale rimbalzano da una parte e dell'altra. Stando alle ultime voci, infatti, dopo aver rotto con la ballerina Vanessa Bellini, Matteo Berrettini avrebbe un nuovo flirt. Il tennista romano starebbe frequentando Peggy Gou, dj e produttrice sudcoreana, diventata famosa nel 2023 dopo la hit estiva '(It Goes Like) Nanana'.
La rottura con l'ex concorrente di Amici non è mai stata ufficializzata, ma tutti gli indizi portano verso quella direzione. I due non si seguono più su Instagram e i like sui social sono spariti. Inoltre, anche il fratello di Matteo, Jacopo Berrettini, ha smesso di seguire la Bellini, la cui sorella ha invece tolto il follow all'ex numero 6 del ranking ATP. Insomma, dopo appena un anno dall'inizio della loro storia, sembra proprio che Berrettini e Vanessa Bellini abbiano smesso di frequentarsi. Con il tennista che avrebbe già voltato pagina, suscitando proprio la reazione dell'ex. Sui social, Vanessa avrebbe salvato alcuni video di fan che svelavano alcuni dettagli sul nuovo flirt di Matteo, ma soprattutto, nelle ultime ore, ha pubblicato una sua foto in lacrime, accompagnata da diversi messaggi di conforto per il momento difficile che starebbe vivendo.
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La ballerina racconta di essersi fotografata mentre piange "per guardarmi, per osservare come non voglio più vedermi né tantomeno sentirmi, e forse mostrare questo lato di me potrà aiutare anche qualcun'altro, perché sono certa che sia pieno il mondo di persone che sembrano avere la vita dei sogni e invece dentro soffrono, tanto, ma non lo fanno vedere e continuano a sorridere perché 'è normale così'. Si può condividere anche la verità invece che solo la bellezza". Poi un'altra frase, interpretata da molti come una frecciatina nei confronti di Berrettini: "La mia vita è stata definita ‘misera’, e se questa è una vita misera io spero di viverla il più a lungo possibile!". Nei commenti Bellini ha spiegato di non riferirsi al tennista, ma i dubbi restano.
Nel frattempo, come detto, la vita sentimentale di Matteo Berrettini starebbe già vivendo un nuovo capitolo. Come emerso da alcuni dettagli sui social, l'azzurro sarebbe sempre più vicino all'artista sudcoreana Peggy Gou. A scatenare le speculazioni è stato un particolare che non è passato inosservato agli utenti più attenti. Sui profili Instagram del tennista e della dj sono infatti apparse fotografie di un tiramisù che sembrerebbe identico: stesso dolce, servito nella medesima ciotola di ceramica e immortalato con un'inquadratura molto simile.
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Nata a Incheon nel 1991 con il nome Kim Min-ji, Peggy Gou è oggi tra le figure più influenti della musica elettronica a livello mondiale. Formatasi a Londra e poi trasferitasi a Berlino, ha conquistato il pubblico globale grazie a un sound personale che mescola house, techno e sonorità pop, portando al successo brani come (It Goes Like) Nanana. Il suo talento non si esaurisce nella musica: è diventata anche un volto noto della moda, ospite abituale delle grandi sfilate, oltre che fondatrice dell'etichetta discografica Gudu Records. In passato era già finita al centro del "gossip tennistico" per la sua vicinanza a Carlos Alcaraz.