Berrettini, nuovo flirt. E la ex piange sui social

Mentre è impegnato sull'erba di Wimbledon, dove ha raggiunto il terzo turno, notizie legate alla sua vita sentimentale rimbalzano da una parte e dell'altra. Stando alle ultime voci, infatti, dopo aver rotto con la ballerina Vanessa Bellini, Matteo Berrettini avrebbe un nuovo flirt. Il tennista romano starebbe frequentando Peggy Gou, dj e produttrice sudcoreana, diventata famosa nel 2023 dopo la hit estiva '(It Goes Like) Nanana'.

La rottura con l'ex concorrente di Amici non è mai stata ufficializzata, ma tutti gli indizi portano verso quella direzione. I due non si seguono più su Instagram e i like sui social sono spariti. Inoltre, anche il fratello di Matteo, Jacopo Berrettini, ha smesso di seguire la Bellini, la cui sorella ha invece tolto il follow all'ex numero 6 del ranking ATP. Insomma, dopo appena un anno dall'inizio della loro storia, sembra proprio che Berrettini e Vanessa Bellini abbiano smesso di frequentarsi. Con il tennista che avrebbe già voltato pagina, suscitando proprio la reazione dell'ex. Sui social, Vanessa avrebbe salvato alcuni video di fan che svelavano alcuni dettagli sul nuovo flirt di Matteo, ma soprattutto, nelle ultime ore, ha pubblicato una sua foto in lacrime, accompagnata da diversi messaggi di conforto per il momento difficile che starebbe vivendo.