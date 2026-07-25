Lago di Como, si tuffa per salvare il figlio ma non riemerge più: turista disperso

Doveva essere una bella vacanza ma si è trasformata in una tragedia. Al momento, infatti, risulta ancora disperso dalle 12:30 di oggi, sabato 25 luglio, nelle acque del lago di Como un turista olandese che aveva preso a noleggio una barca con i tre figli. All'altezza di Menaggio, l'uomo si era tuffato con il figlio sedicenne in un punto in cui la profondità del lago passa rapidamente da 25 a 100 metri, mentre l'imbarcazione con gli altri due figli si è allontanata, probabilmente per colpa della corrente molto forte in quel punto.

Il ragazzo sedicenne è stato salvato da una imbarcazione di passaggio e affidato alle cure dei sanitari. Sono in corso le ricerche del padre. I ragazzi hanno attirato l'attenzione di alcuni pescatori di passaggio che hanno issato a bordo il ragazzo, ma non hanno visto il padre. Le ricerche sono in corso dalle 12.45 circa: sul posto i vigili del fuoco di Menaggio, la squadra del soccorso acquatico dei vigili del fuoco da Como, i vigili del fuoco di Dongo con barca di appoggio e sommozzatori arrivati da Malpensa con l'elicottero Drago 153. In arrivo ulteriori specialisti sommozzatori da Torino. Presenti anche Guardia costiera, Carabinieri e personale del 118.

