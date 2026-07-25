Fakir "come Carlo Giuliani": la donna dietro questo orrore, un caso vergognoso a sinistra

«Chi chiami quando la polizia uccide? 2001-2026». Indovina di chi è lo slogan. Centri sociali? Antagonisti? Anarchici? Meno, scendi. Siamo sempre in area antifascista, ma parliamo dell’Anpi. La pagina Facebook di Ester Bozzano - presidente della sezione dei partigiani di Leca di Albenga in provincia di Savona e dipendente del Comune di Albenga - giovedì ha postato una locandina in cui viene pubblicizzato il corteo che accomuna la morte di Carlo Giuliani a quella di Abderrahim Fakir. Genova chiama Bologna. Il ritrovo in piazza del popolo, ad Albenga, domenica alle ore 11. «Diamoci tutti appuntamento per il corteo», rilancia la Bozzano. «Diffondete il messaggio e passate parola». Ecco la parola è passata e gli attacchi sono arrivati da ogni dove. Il primo a prendere le distanze è stato il sindaco Riccardo Tomatis assieme alla giunta e alla maggioranza.

Fakir, lo sfregio dell'Anpi alle divise: "Chi chiami quando la polizia uccide" Polemiche per un volantino comparso sulla pagina social della presidente della sezione Anpi di Leca (Savona) e dipendent...

Nonostante il primo cittadino sia espressione della sinistra savonese la rottura con l’Anpi, sull’iniziativa, è netta. «Il Comune di Albenga ribadisce la propria piena vicinanza e il proprio sostegno alle forze dell’ordine, che ogni giorno operano con professionalità, spirito di servizio e senso dello Stato per garantire la sicurezza dei cittadini. A loro va il nostro ringraziamento e il nostro rispetto». L’amministrazione si chiama fuori.

Fakir, Mik Cosentino disintegra Lepore: "Per gli italiani nessuno scende in piazza" "Quindi fatemi capire come funziona. A Bologna uno straniero ammazza un capotreno italiano e nessuno dice un cazz*....

«Comprendiamo che temi come i fatti del G8 di Genova o il recente decesso di Abderrahim Fakir suscitino interrogativi e forte partecipazione emotiva. Proprio per questo è fondamentale che siano gli organi competenti ad accertare i fatti». E poi la precisazione. «L’Amministrazione comunale si dissocia dalla manifestazione in oggetto e continuerà a promuovere una cultura fondata sul rispetto delle istituzioni». Figuraccia per l’Anpi. Il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino, non le manda a dire. «Questo affronto nei confronti di chi, a costo della propria incolumità, garantisce la sicurezza è qualcosa di riprovevole. E spaventa che il post pubblicizzi un corteo previsto domenica mattina ad Albenga. Se le premesse sono tali, purtroppo dovremmo attenderci un’altra giornata di violenza delle minoranze di estrema sinistra che le persone perbene non meritano».

Fakir, Giorgia Meloni: "Brava Francesca": il video che fa impazzire la sinistra "Mentre i violenti devastavano le strade di Bologna, lei ha avuto il coraggio di frapporsi tra chi seminava violenz...