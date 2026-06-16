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Brienno, frontale e auto nel lago di Como: uno choc, chi è la vittima

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martedì 16 giugno 2026
Brienno, frontale e auto nel lago di Como: uno choc, chi è la vittima

1' di lettura

Tragico incidente nella notte a Brienno: un'auto è caduta nel lago di Como dopo uno scontro frontale con un'altra macchina. Il bilancio è di un morto e un ferito grave. Secondo le prime ricostruzioni, due autovetture si sarebbero scontrate e, a causa del violento impatto, uno dei veicoli avrebbe sfondato il muretto di protezione a margine della carreggiata, precipitando per alcune decine di metri nelle acque del lago. Subito sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Como. 

Sul posto, per recuperare l'auto dal lago, anche la squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) del Comando di Como e un’autogru del Comando di Varese. I vigili del fuoco sono riusciti a trarre in salvo una delle due persone a bordo dell’auto finita in acqua, una donna di 35 anni, poi trasferita in gravi condizioni in ospedale. Nulla da fare, invece, per l'uomo alla guida della macchina, trovato senza vita dal Nucleo Sommozzatori Regionale dei vigili del fuoco, allertato per le ricerche subacquee. Si tratta di un uomo di 37 anni di Centro Valle Intelvi, sbalzato dall'abitacolo ad alcuni metri di distanza.

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Intanto, è stato fermato e arrestato con l’accusa di omicidio stradale il conducente dell'auto che avrebbe provocato l'incidente, un 29enne di Solaro, risultato positivo all'alcoltest. Al momento sarebbe ricoverato in codice giallo in ospedale. Le forze dell'ordine stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. 

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