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Garlasco, lo scoop di Quarto Grado: le foto esclusive del frigo di Chiara Poggi

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sabato 25 luglio 2026
Garlasco, lo scoop di Quarto Grado: le foto esclusive del frigo di Chiara Poggi

2' di lettura

Ancora novità sul caso del delitto di Garlasco. In occasione dell'ultima puntata di questa stagione di Quarto Grado, il programma di approfondimento di cronaca nera di rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi, sono state mostrate in escluse ai telespettatori le foto del frigorifero di casa Poggi. Le istantanee sono state scattate il 5 dicembre del 2007, a quattro mesi di distanza dal delitto di Garlasco. Come viene spiegato nel corso della trasmissione, le immagini non sono mai state mostrate in pubblico in tutti questi 18 anni. E alcuni alimenti non sono mai stati repertati.

"Queste sono le foto esclusive del frigorifero di casa Poggi - si sente nel servizio televisivo andato in onda nell'ultima puntata di Quarto Grado -scattate il 5 dicembre del 2007 dall'allora consulente della difesa di Alberto Stasi Francesco Avato e mai diffuse in 18 anni mostrano gli avanzi della spesa fatta da Chiara e quello che ha consumato nei giorni precedenti al delitto. Come la birra bevuta con Alberto Stasi la sera del 12 agosto, rimasta sul primo ripiano ancora aperta e mai repertata di cui Stasi parla già nel suo primo interrogatorio". Che dentro quel frigorifero si possa nascondere la prova regina che possa scagionare definitivamente Alberto Stasi e incastrare Andrea Sempio?

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