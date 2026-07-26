Libero logo
Mario Roggero
Scandalo Conte-Covid
Fakir
Sigfrido Ranucci

Bangkok, gli italiani in vacanza: gestacci sul treno, un clamoroso caso diplomatico

domenica 26 luglio 2026
Bangkok, gli italiani in vacanza: gestacci sul treno, un clamoroso caso diplomatico

2' di lettura

È diventato virale sui social un video che ritrae un gruppo di giovani studenti siciliani a bordo della metropolitana di Bangkok, in Thailandia, mentre urlano, infastidendo gli altri passeggeri presenti nel vagone. Ad una donna che faceva notare loro il tono di voce troppo alto, i ragazzi hanno risposto in modo provocatorio, con insulti verbali, linguaggio offensivo e gesti osceni.

Poi lo scontro sarebbe continuato anche dopo che i ragazzi - che partecipavano al progetto EstateInpsieme con la scuola Trinity - sono scesi dal treno, con colpi ai finestrini e gesti offensivi.

Il filmato e la vicenda, ripresi poi dai quotidiani locali, hanno provocato l’indignazione dei cittadini che a migliaia hanno sommerso di commenti negativi i profili dell’ambasciata italiana di Bangkok, chiedendo l’apertura di un'indagine su quanto accaduto. Così ieri è arrivata la replica dell’ambasciata, con un comunicato di scuse su Facebook. «L’Ambasciata italiana a Bangkok» - si legge nella nota - esprime il proprio profondo rammarico per l’evento riportato in un video diffuso sui social media e condanna con fermezza il comportamento inappropriato di un gruppo di turisti italiani».

Ambasciata porge inoltre «le sue sincere scuse al popolo thailandese e a tutte le persone coinvolte in questo incidente». «Il comportamento inappropriato del gruppo di turisti minorenni non rappresenta in alcun modo il popolo italiano - continua la nota- né riflette i valori di rispetto reciproco, amicizia e cortesia che da tempo costituiscono il fondamento delle relazioni durature tra la Repubblica Italiana e il Regno di Thailandia».

Al post ha fatto seguito, dopo ulteriori commenti negativi degli utenti, un video che mostra quattro italiani che si definiscono i “leader del gruppo” mentre si scusano con il popolo thailandese per l’atteggiamento degli studenti, giudicato irrispettoso.

Anche l’operatore turistico specializzato in viaggi di istruzione, secondo il sito Thai Rath, ha successivamente rilasciato delle scuse pubbliche, affermando che il comportamento di alcuni partecipanti non rispecchiava i suoi valori ed esprimendo rispetto per la Thailandia e il popolo thailandese.

tag
bangkok
thailandia
farnesina
estate inpsieme

Al Rong Beer Na Ladprao Incendio nel pub a Bangkok, l'omaggio alle vittime sul luogo della tragedia

Tragedia Thailandia, incendio in un pub a Bangkok: almeno 27 morti

Neraviglioso Thailandia, l'ippopotamo pigmeo Moo Deng compie 2 anni: la festa allo zoo

ti potrebbero interessare

Il nuovo premier inglese? Spilla birra nei video social

Il nuovo premier inglese? Spilla birra nei video social

Mauro Zanon
Importare jihadisti a Londra è diventato un diritto

Importare jihadisti a Londra è diventato un diritto

Lorenzo Cafarchio
Berlino, attentato mortale al Pride: "Un 21enne islamista", caccia al killer

Berlino, attentato mortale al Pride: "Un 21enne islamista", caccia al killer

Attentato a Berlino, auto sulla folla al Gay Pride: almeno un morto

Attentato a Berlino, auto sulla folla al Gay Pride: almeno un morto

Redazione