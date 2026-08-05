Daniela Florea, uccisa e messa nel cassettone del letto: arrestato il suo ex

Svolta nelle indagini sull'omicidio di Daniela Florea , la donna trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento di via Paisiello, a Torino . È stato fermato dalla Squadra mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno della 36enne. L'uomo, 45 anni, è accusato dalla procura anche dell'occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Secondo gli inquirenti la donna sarebbe stata uccisa nell'alloggio dove si era trasferita insieme al figlio minorenne dopo la fine della relazione.

Il corpo di Daniela era stato avvolto in un telo e nascosto all'interno del contenitore del letto matrimoniale. A fare la scoperta un amico della 36enne che, non avendo più sue notizie da circa dieci giorni, si era recato nell'abitazione. Entrato nell'alloggio con un mazzo di chiavi consegnatogli dal proprietario dell'appartamento, aveva avvertito un forte odore ed era uscito chiamando la polizia, che aveva rinvenuto il cadavere. Dall'autopsia si è risaliti alla causa del decesso: un grave politrauma cranico e una violenta compressione di bocca e collo, compatibile con un'asfissia meccanica.