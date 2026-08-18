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Colleferro, donna uccisa a coltellate davanti al figlio: fermato il marito tunisino

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martedì 18 agosto 2026
Colleferro, donna uccisa a coltellate davanti al figlio: fermato il marito tunisino

1' di lettura

Una donna, da quanto si apprende di origine polacca - è stata uccisa a coltellate in casa a Colleferro, vicino Roma. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 18 agosto, quando la figlia è rientrata e ha contattato il 112. Inutili i tentativi di rianimarla. Sul posto il pm della procura di Velletri diretta dal procuratore Carlo Villani.  La polizia ha fermato, nelle vicinanze dell'abitazione, un sospettato.

Dalle prime informazioni si tratterebbe probabilmente del compagno della vittima, un cittadino tunisino. Al momento si trova al commissariato di Colleferro e la sua posizione è al vaglio. La procura di Velletri procede per femminicidio sulla morte della donna a Colleferro. Secondo quanto si apprende potrebbe essere stata uccisa a coltellate. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti ad uno dei 5 figli. Il marito è in stato di fermo.

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Sarebbe stata uccisa davanti al figlio più piccolo la donna accoltellata in casa a Colleferro, vicino Roma. È quanto emerge da una prima ricostruzione. Inutili i soccorsi per la 50enne di origini polacche. La polizia ha fermato a pochi metri dall'abitazione di via Cristoforo Colombo il marito, un 69enne di origini tunisine, che non ha opposto resistenza

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colleferro
femminicidio

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