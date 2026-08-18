Colleferro, donna uccisa a coltellate davanti al figlio: fermato il marito tunisino

Una donna, da quanto si apprende di origine polacca - è stata uccisa a coltellate in casa a Colleferro, vicino Roma. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 18 agosto, quando la figlia è rientrata e ha contattato il 112. Inutili i tentativi di rianimarla. Sul posto il pm della procura di Velletri diretta dal procuratore Carlo Villani. La polizia ha fermato, nelle vicinanze dell'abitazione, un sospettato.

Dalle prime informazioni si tratterebbe probabilmente del compagno della vittima, un cittadino tunisino. Al momento si trova al commissariato di Colleferro e la sua posizione è al vaglio. La procura di Velletri procede per femminicidio sulla morte della donna a Colleferro. Secondo quanto si apprende potrebbe essere stata uccisa a coltellate. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti ad uno dei 5 figli. Il marito è in stato di fermo.