Roma, distrugge un auto e aggredisce i poliziotti: extracomunitario semina il panico

Stacca una telecamera di videosorveglianza nel sottopasso Turbigo e la utilizza per infrangere il vetro di un’auto in sosta. È quanto accaduto nella zona della Stazione Termini, dove gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno arrestato un 29enne extracomunitario, dopo essere intervenuti in via Marsala. L’episodio risale al 30 settembre ed è avvenuto nell’ambito dei servizi di controllo svolti quotidianamente dalla Polizia Locale nelle “zone rosse” istituite in città.

Il personale del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), impegnato nell’area Esquilino-Termini, ha intercettato l’uomo dopo il danneggiamento di un’autovettura parcheggiata nei pressi del sottopasso Turbigo. Alla richiesta di identificazione, il 29enne, di nazionalità guineana e in evidente stato di alterazione, ha reagito con violenza, scagliandosi contro gli agenti, alcuni dei quali hanno dovuto successivamente ricorrere alle cure ospedaliere per le lesioni riportate. Una volta bloccato, l’uomo è stato trovato ancora in possesso dei resti di una telecamera di videosorveglianza, utilizzata per colpire e infrangere il vetro dell’auto.