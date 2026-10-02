Sinistra in piazza contro Mattarella: come si schiantano i compagni

Tutti in piazza. Di fatto contro Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica che nonostante appelli, raccolte firme, striscioni, e sit-in organizzati in nome dell’«incostituzionalità» al decreto, ha apposto il suo autografo in calce alle nuove misure del governo sulla scuola. La prima a rompere gli indugi è stata, ieri pomeriggio, la Rete degli studenti medi, che aveva già messo in campo una serie di manifestazioni negli istituti di tutta Italia lo scorso 26 settembre. A mobilitarsi, oltre alla Rete, sono stati la ong pro migranti Mediterranea saving humans e Spin Time Labs, quelli del palazzo occupato a Roma. Slogan: «Nessuno è straniero». Punto di ritrovo: piazza Capranica, a due passi da Montecitorio. Bersaglio: «Il decreto scuola del governo Meloni», tacciato di «alimentare la deriva xenofoba e razzista».

L’agenda è fitta delle proteste è fitta. Martedì 6 ottobre il sindacato Usb ha convocato un’assemblea per «organizzare i prossimi passi della lotta». Il coordinamento della mobilitazione, permanente, è affidato a Usb Scuola, Movimento diritto all’abitare, Opposizione studentesca d’alternativa (Osa), Donne contro guerra e genocidio e “Donne de borgata”.