Dritto e rovescio, Bignami umilia Ricci e Pd: "Guarda qua, se vuoi te lo regalo"

A Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4, basta un foglietto esibito in studio per ammutolire Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro oggi europarlamentare del Pd, e tutta la sinistra italiana ancora aggrappata all'idolo rosso Pedro Sanchez.

"L'onorevole Ricci ha detto la Spagna come inflazione va meglio dell'Italia, questo è il grafico, quello viola è la Spagna, quello azzurro è la media dell'eurozona, la gialla è l'Italia - spiega Bignami -. Giusto per dire che ci sono numeri, numeri non sono opinioni, i numeri dicono che la Spagna ha un'inflazione superiore all'Italia. Se vuoi è questo, dopo te lo regalo". "Ma io lo so bene, ma dicci che la Spagna cresce quattro volte più dell'Italia", contesta il dem. "Direttore ascolta, sono convinto che più Ricci parla più noi prendiamo voti, ma ci sono delle cose oggettivamente false - ribatte ancora l'esponente di FdI -, quindi la Spagna ha un'inflazione superiore, uno va a vedere sul cellulare e scopre che la Spagna ha un'inflazione superiore".

Vivace anche il confronto con Maria Letizia Ruello di Ultima Generazione, che protesta: "Dobbiamo lavorare per noi, invece stiamo lavorando per le compagnie del fossile". "Voi state lavorando per voi, noi per gli italiani", le risponde Bignami. La Ruello parte con la sua filippica: "Due soldi che abbiamo in banca vengono dati a finanziamento, moltiplicati per 100, di progetti al fossile. Per 1 euro, uno, che noi mettiamo per la transizione che ci permetterebbe di respirare meglio nelle nostre città, le banche e la finanza ce ne mettono 50 per il fossile, sempre dei nostri soldi. E' una lotta impari, vogliamo lavorare per noi e per i nostri figli e invece stiamo lavorando e risparmiando per questi che ci rubano il futuro".

"Del Debbio - chiosa Bignami riferendosi alla signora -, sa che non ho capito niente di quello che mi dice ma mi tranquillizza".