Conte, Schlein e "il terzo nome": passo indietro, salta la sinistra

Ogni giorno per Elly Schlein ha la sua pena. Oggi c’è la direzione del partito e alla segretaria conviene per una volta provare a dare una linea, se non altro per cancellare la sensazione che nell’opposizione Giuseppe Conte sia l’unico leader in campo, largo o stretto che lo si voglia. La politica, se si butta l’occhio a sinistra, ha un che di paradossale. L’ultimo ritornello di dem e compagni è che “Giorgia Meloni deve dirci quando andremo a votare”.

La premier non deve dire nulla: si vota a scadenza naturale, a meno che il governo non cada prima e il presidente Sergio Mattarella sciolga le Camere. Lo stabilisce la Costituzione, di cui il Pd si è eretto garante supremo, salvo masturbarla quando gli conviene.

Elly piuttosto dovrebbe dire una volta per tutte se, quando e con che regole ci saranno le primarie del campo largo. Finora non lo ha fatto perché sta cercando disperatamente di scongiurarle, temendo di perderle. A differenza di Conte infatti, che lo ha stilato ormai da due settimane, la leader dem non può neppure presentarsi con un programma di partito, perché non lo controlla; figurarsi di coalizione.