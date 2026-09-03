Firenze, getta l'ex dal cavalcavia e poi si toglie la vita

Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Alteta lungo l'autostrada, nel territorio di Barberino del Mugello, al bivio tra il tratto denominato Panoramica e la Direttissima. A seguito di una segnalazione, nelle prime ore del pomeriggio, è intervenuta una pattuglia della polizia stradale.

Gli agenti, secondo quanto ricostruisce la Questura di Firenze, hanno rinvenuto il corpo dell'uomo e poco distante anche quello di una donna, pare la sua ex compagna. In base a quanto emerso dai primi accertamenti l'ipotesi è che possa trattarsi di un omicidio-suicidio, con l'uomo che avrebbe prima ucciso l'ex compagna, gettandola dal cavalcavia, e poi avrebbe fatto lo stesso. Sul posto la Polizia stradale, i soccorritori del 118 e il Pm di turno.