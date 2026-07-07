Lorella Capano ammazzata a Sanremo: fermato il figlio di 20 anni

È stato fermato con l’accusa di omicidio Filippo Oldani, 20 anni, figlio di Lorella Capano, la donna di 58 anni trovata morta nel suo appartamento a Sanremo. Il fermo è stato eseguito dai Carabinieri al termine di un lungo interrogatorio, dopo che sono emersi elementi gravi a suo carico.

Tutto è iniziato nella tarda serata di ieri, quando il ragazzo ha chiamato il 112 dicendo di non riuscire a rientrare in casa. La porta era chiusa dall’interno. I vigili del fuoco sono entrati dal balcone e hanno trovato il corpo senza vita di Lorella Capano. Sul cadavere erano evidenti segni di violenza al collo, al viso e ai polsi, compatibili con uno strangolamento. Secondo i primi accertamenti, la morte risalirebbe ad almeno tre ore prima del ritrovamento.Il giovane ha raccontato di essere uscito di casa intorno alle 19:15 per andare a mangiare una pizza, ma le sue dichiarazioni sono apparse contraddittorie agli investigatori.

A incastrarlo ci sarebbero diverse prove: le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, la testimonianza di una persona che avrebbe sentito un’accesa lite tra madre e figlio quella sera, e la presenza di graffi e segni sul corpo del ragazzo, ritenuti compatibili con una colluttazione.Il padre della vittima si trovava fuori casa al momento del fatto. Le indagini, coordinate dalla Procura di Imperia, proseguono con l’autopsia già disposta. Per i Carabinieri e il pm, gli elementi raccolti indicano con chiarezza la responsabilità del 20enne nella morte violenta della madre.