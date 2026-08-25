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Alassio, enorme cilindro misterioso si arena sulla spiaggia: indagini in corso

martedì 25 agosto 2026
Alassio, enorme cilindro misterioso si arena sulla spiaggia: indagini in corso

1' di lettura

Un oggetto misterioso che ha lasciato tutti di sasso, quello arrivato sulle coste di Alassio. Domenica 23 agosto i bagnanti sono rimasti sconvolti: davanti a loro un grosso cilindro nero. Ma di cosa si tratta? è la domanda che si sono fatti in molti. Tra le ipotesi più accreditate, quella di un parabordo da banchina, uno dei dispositivi utilizzati nei porti per assorbire gli urti tra le navi e le strutture di attracco. Il manufatto potrebbe quindi essere collegato a un'imbarcazione di grandi dimensioni, forse una nave da crociera.

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Al momento, però, non ci sono certezze. In ogni caso il ritrovamento ha richiesto l'intervento delle autorità per mettere in sicurezza l'area e valutare le modalità di rimozione del manufatto. Sul posto sono così intervenute Capitaneria di Porto, Guardia Costiera e Polizia Locale di Alassio. Oltre alla natura dell'oggetto, resta da chiarire la sua provenienza esatta e la dinamica che lo ha portato fino alla battigia.

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L'evento non ha registrato feriti, ma le sue grosse dimensioni richiedono comunque accertamenti. Nel frattempo, il manufatto è diventato inevitabilmente una curiosità. In molti lo hanno fotografato e le immagini hanno iniziato a circolare rapidamente sui social e nelle chat alimentando i sospetti. 

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