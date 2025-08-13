Alassio, maranza riempie di botte un bagnino in spiaggia: il video della rissa

Alassio è una località marittima molto conosciuta, soprattutto dai piemontesi e milanesi. Il motivo? Si tratta di una splendida cittadina situata in Liguria, provincia di Imperia. Vicinissima per chi vuole sfuggire alle metropoli deserte. E, dato che ci stiamo avvicinando sempre di più a Ferragosto, tanti italiani si sono fiondati nel borgo ligure per trascorrere qualche ore di pace e serenità. Una quiete che, però, è stata turbata dal solito maranza. Anzi no, precisiamo: "Il maranza di Alassio".

Come viene mostrato in un video caricato dalla pagina social Welcome to Favelas, ripreso da una sorta di pontile, si vede il maranza in questione riempire di botte un bagnino in riva al mare, con l'acqua che bagna i loro polpacci. Dalla clip non si evince il motivo alla base del litigio. Si intravede un capannello di persone, tra cui a distanza due o tre agenti delle forze dell’ordine, che circondano un uomo a torso nudo e in ciabatte. Si possono sentire parole forti, spintoni. Poi viene braccato da due uomini e placcato in acqua dal bagnino. Il "maranza" si rialza, gli scaglia un destro micidiale in volto e poi si allontana. A quel punto viene preso da uno degli agenti e fermato.