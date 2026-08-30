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Silvano Loia morto a Tarquinia: era manager Rai Way e compagno di Francesca Neri

domenica 30 agosto 2026
Silvano Loia morto a Tarquinia: era manager Rai Way e compagno di Francesca Neri

1' di lettura

È Silvano Loia, 52 anni, manager di Rai Way e compagno dell'attrice Francesca Neri, l'uomo morto annegato ieri, 29 agosto, lungo la costa laziale, tra Tarquinia e Montalto di Castro. La tragedia si è consumata nella tarda mattinata, quando Loia si trovava in compagnia di alcuni amici sulla spiaggia di Sant'Agostino, nel territorio di Tarquinia. L'uomo era entrato in acqua per fare un bagno, ma non è più tornato a riva. Dopo aver atteso inutilmente il suo ritorno, gli amici hanno lanciato l'allarme intorno alle 11, facendo scattare le operazioni di ricerca.

Sul posto è stato immediatamente attivato un imponente dispositivo di soccorso. Le ricerche sono state condotte dai vigili del fuoco, impegnati con un natante e una moto d'acqua, mentre la Capitaneria di porto ha partecipato alle operazioni con una motovedetta. In volo è stato inoltre impiegato un elicottero per ampliare l'area delle ricerche e individuare eventuali tracce dell'uomo.

Le operazioni sono proseguite per diverse ore lungo il tratto di costa compreso tra Tarquinia e Montalto di Castro. Soltanto intorno alle 19 è arrivata la tragica svolta: il corpo senza vita di Loia è stato individuato a pochi metri dalla riva, nel territorio di Montalto di Castro.

Restano ora da chiarire le cause dell'annegamento e la dinamica precisa dell'incidente. Gli accertamenti dovranno stabilire cosa sia accaduto durante il bagno e perché il 52enne non sia riuscito a fare ritorno sulla spiaggia.

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