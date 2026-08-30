Libero logo
Ranucci-Report
Alessandro Di Battista
Calciomercato

Tragedia in baita, la telefonata prima di perdere i sensi: "Aiutateci", un morto

domenica 30 agosto 2026
Tragedia in baita, la telefonata prima di perdere i sensi: "Aiutateci", un morto

1' di lettura

Tragedia nella notte tra il 29 e il 30 agosto all’Alpe Buscagna, nell’area dell’Alpe Devero, nel territorio di Baceno, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Un margaro di 37 anni è morto dopo essere stato intossicato dal monossido di carbonio all’interno di una baita d’alta quota. Altre cinque persone sono rimaste coinvolte, una delle quali versa in gravi condizioni.

L’allarme è scattato intorno alle 00.30, quando uno dei margari, già in stato confusionale, è riuscito a chiedere aiuto. Le sue condizioni avrebbero reso inizialmente difficile comprendere la natura dell’emergenza e individuare con precisione la baita.

Il più grave dei feriti è un ragazzo di 19 anni, soccorso in codice rosso e trasferito con l’elisoccorso di Como all’ospedale Niguarda di Milano. Due uomini di 62 anni sono stati invece classificati in codice giallo e trasportati dall’elisoccorso di Torino all’ospedale di Novara. Altri due margari sono stati trasferiti all’ospedale di Domodossola in codice verde, ma le loro condizioni sono rimaste sotto osservazione e non si esclude un possibile peggioramento.

Per raggiungere la baita è stato mobilitato un vasto dispositivo di soccorso, con personale del 118, Soccorso Alpino, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, oltre agli equipaggi degli elicotteri di Torino e Como. Le operazioni sono state complicate dalla posizione isolata della struttura e dalle difficoltà di accesso.

Sono ora in corso gli accertamenti per stabilire l’origine della fuga di monossido di carbonio che ha provocato la tragedia.

tag
monossido di carbonio

Il dramma Famiglia sterminata, il tragico errore al telefono: "Numero 168"

Monossido di carbonio Strage a Lucca: un'intera famiglia sterminata dal monossido di carbonio

La tragedia Firenze, famiglia sterminata dal monossido: "Come abbiamo trovato i corpi"

ti potrebbero interessare

"Angela Merkel italiana": Meloni, la consacrazione che fa impazzire i gufi

"Angela Merkel italiana": Meloni, la consacrazione che fa impazzire i gufi

Livorno, scippa la borsa a un’anziana, ma i passanti lo catturano: che fine fa il bandito

Livorno, scippa la borsa a un’anziana, ma i passanti lo catturano: che fine fa il bandito

Droni e Fedorov: la svolta italiana

Droni e Fedorov: la svolta italiana

Daniele Dell'Orco
I diritti fantasma e il rischio di dare le chiavi ai pm

I diritti fantasma e il rischio di dare le chiavi ai pm

Nicolò Zanon