Tragedia in baita, la telefonata prima di perdere i sensi: "Aiutateci", un morto

Tragedia nella notte tra il 29 e il 30 agosto all’Alpe Buscagna, nell’area dell’Alpe Devero, nel territorio di Baceno, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Un margaro di 37 anni è morto dopo essere stato intossicato dal monossido di carbonio all’interno di una baita d’alta quota. Altre cinque persone sono rimaste coinvolte, una delle quali versa in gravi condizioni.

L’allarme è scattato intorno alle 00.30, quando uno dei margari, già in stato confusionale, è riuscito a chiedere aiuto. Le sue condizioni avrebbero reso inizialmente difficile comprendere la natura dell’emergenza e individuare con precisione la baita.

Il più grave dei feriti è un ragazzo di 19 anni, soccorso in codice rosso e trasferito con l’elisoccorso di Como all’ospedale Niguarda di Milano. Due uomini di 62 anni sono stati invece classificati in codice giallo e trasportati dall’elisoccorso di Torino all’ospedale di Novara. Altri due margari sono stati trasferiti all’ospedale di Domodossola in codice verde, ma le loro condizioni sono rimaste sotto osservazione e non si esclude un possibile peggioramento.

Per raggiungere la baita è stato mobilitato un vasto dispositivo di soccorso, con personale del 118, Soccorso Alpino, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, oltre agli equipaggi degli elicotteri di Torino e Como. Le operazioni sono state complicate dalla posizione isolata della struttura e dalle difficoltà di accesso.

Sono ora in corso gli accertamenti per stabilire l’origine della fuga di monossido di carbonio che ha provocato la tragedia.