Livorno, scippa la borsa a un’anziana, ma i passanti lo catturano: che fine fa il bandito

È durata pochi minuti la fuga di un uomo accusato di aver scippato un’anziana a Livorno. L’episodio è avvenuto nella mattinata di sabato 29 agosto, in piazza Roma, nei pressi del Grattacielo. Dopo aver sottratto la borsa alla donna, il presunto responsabile è scappato verso viale Rosa del Tirreno, inseguito da alcuni cittadini.

A partecipare all’inseguimento, come riporta il Tirreno, sono stati ragazzi, un uomo in bicicletta e una donna in motorino. Nel tentativo di far perdere le proprie tracce, l’uomo ha cercato di superare il muro di cinta di un parcheggio privato all’angolo con via Sette Santi, per poi nascondersi nell’area. Alcuni residenti, richiamati dalle urla, hanno però individuato il fuggitivo e contribuito a bloccarlo.

Tra le persone intervenute anche un poliziotto fuori servizio, che insieme ad altri cittadini è riuscito a immobilizzarlo in attesa dell’arrivo delle volanti. Dalla sua abitazione, nella zona, ha assistito a parte della scena anche il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, che ha contattato il 112.

Secondo quanto riferito da un residente, l’uomo avrebbe tentato più volte di divincolarsi, sostenendo anche di avere una crisi di panico. Nelle sue tasche sarebbero stati trovati diversi telefoni cellulari e un borsello, mentre la borsa dell’anziana era stata abbandonata durante la fuga e successivamente recuperata.

L’uomo, un cittadino tunisino di circa 30 anni, è stato arrestato dalla polizia per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Il pm ha disposto gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.