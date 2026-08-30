"Ti faccio vedere una mossa di Taekwondo": finisce male, licenziato

Due colpi sferrati all’improvviso al collega, apparentemente per mostrare una tecnica di Taekwondo, sono costati il posto di lavoro a un operaio dello stabilimento Ferrero di Alba, impegnato sulla linea di confezionamento Kinder. L’episodio, avvenuto lo scorso anno, ha portato prima al licenziamento e poi a una battaglia giudiziaria conclusasi con la sconfitta del lavoratore.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’operaio, maestro di arti marziali, avrebbe introdotto la dimostrazione con la frase "Dai, ti faccio vedere una mossa di Taekwondo", per poi colpire improvvisamente il collega con due colpi all’addome. Un gesto ritenuto dall’azienda incompatibile con il rapporto di fiducia necessario sul luogo di lavoro.

Dopo l’avvio del procedimento disciplinare, nel maggio scorso, Ferrero aveva deciso di procedere con il licenziamento nei primi giorni di giugno. Nella lettera, l’azienda aveva definito la condotta di estrema gravità, sottolineando che avrebbe compromesso il rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro.

L’operaio ha quindi presentato ricorso, contestando il provvedimento. Il Tribunale di Asti, tuttavia, ha respinto le sue argomentazioni, escludendo anche un eventuale abuso del potere disciplinare da parte dell’azienda.

Per i giudici, il comportamento avrebbe potuto compromettere "la serenità dell'ambiente di lavoro e sul regolare svolgimento dell'attività produttiva". Oltre alla conferma del licenziamento, l’operaio dovrà sostenere circa 8mila euro di spese legali.