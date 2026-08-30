Libero logo
Ranucci-Report
Alessandro Di Battista
Calciomercato

"Ti faccio vedere una mossa di Taekwondo": finisce male, licenziato

domenica 30 agosto 2026
"Ti faccio vedere una mossa di Taekwondo": finisce male, licenziato

1' di lettura

Due colpi sferrati all’improvviso al collega, apparentemente per mostrare una tecnica di Taekwondo, sono costati il posto di lavoro a un operaio dello stabilimento Ferrero di Alba, impegnato sulla linea di confezionamento Kinder. L’episodio, avvenuto lo scorso anno, ha portato prima al licenziamento e poi a una battaglia giudiziaria conclusasi con la sconfitta del lavoratore.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’operaio, maestro di arti marziali, avrebbe introdotto la dimostrazione con la frase "Dai, ti faccio vedere una mossa di Taekwondo", per poi colpire improvvisamente il collega con due colpi all’addome. Un gesto ritenuto dall’azienda incompatibile con il rapporto di fiducia necessario sul luogo di lavoro.

Dopo l’avvio del procedimento disciplinare, nel maggio scorso, Ferrero aveva deciso di procedere con il licenziamento nei primi giorni di giugno. Nella lettera, l’azienda aveva definito la condotta di estrema gravità, sottolineando che avrebbe compromesso il rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro.

L’operaio ha quindi presentato ricorso, contestando il provvedimento. Il Tribunale di Asti, tuttavia, ha respinto le sue argomentazioni, escludendo anche un eventuale abuso del potere disciplinare da parte dell’azienda.

Per i giudici, il comportamento avrebbe potuto compromettere "la serenità dell'ambiente di lavoro e sul regolare svolgimento dell'attività produttiva". Oltre alla conferma del licenziamento, l’operaio dovrà sostenere circa 8mila euro di spese legali.

tag
taekwondo

sangue freddo Roma, il ladro incontra il campione di taekwondo: finisce malissimo

Fuori programma L'aria che tira, Alan Friedman fa una mossa di Taekwondo a Parenzo: gelo in studio

Tutti in piedi Tokyo 2020, Vito Dell'Aquila d'oro nel taekwondo: rimonta da leggenda in finale. Samele argento nella sciabola

ti potrebbero interessare

Silvano Loia morto a Tarquinia: era manager Rai Way e compagno di Francesca Neri

Silvano Loia morto a Tarquinia: era manager Rai Way e compagno di Francesca Neri

"Angela Merkel italiana": Meloni, la consacrazione che fa impazzire i gufi

"Angela Merkel italiana": Meloni, la consacrazione che fa impazzire i gufi

Tragedia in baita, la telefonata prima di perdere i sensi: "Aiutateci", un morto

Tragedia in baita, la telefonata prima di perdere i sensi: "Aiutateci", un morto

Livorno, scippa la borsa a un’anziana, ma i passanti lo catturano: che fine fa il bandito

Livorno, scippa la borsa a un’anziana, ma i passanti lo catturano: che fine fa il bandito