Giorgia Meloni, "in Italia funziona così". Un video clamoroso per zittire la sinistra

Un video, pubblicato su X dalla premier Giorgia Meloni, per rispondere tanto alle opposizioni italiane tanto a chi teme (o spera, strategicamente) che anche in Italia possa profilarsi uno spostamento verso l'estrema destra come sta accadendo in Germania con il terremoto AfD.

"In Italia le regole si rispettano e chi delinque e non ha diritto di restare viene espulso e rimpatriato - scrive Meloni condividendo il video della polizia intenta a una operazione di rimpatrio di un immigrato -. Continua il nostro lavoro per rafforzare i controlli, rendere più efficaci le espulsioni e garantire più sicurezza ai cittadini.

La dimostrazione plastica di un concetto che la premier ha tenuto a sottolineare anche ieri, a proposito del recente voto in Sassonia-Anhalt. In Italia governa il centrodestra, da solo. A Berlino da anni è al potere una Grosse Koalition tra cattolici e socialdemocratici che altro non ha fatto se non alimentare lo scontento e la protesta di una larga fetta di popolazione, non di sinistra o semplicemente delusa dalle politiche balbettanti di Cdu e Spd. Un governo di centrodestra che in un contesto internazionale critico continua a mantenere le promesse fatte in campagna elettorale, anche in materia di sicurezza e lotta all'immigrazione clandestina. Due fattori, questi, decisivi, nel boom elettorale di Alternative fur Deutschland.

Alla giornalista che riesce a chiederle dell'exploit di AfD e delle diverse opinioni di Antonio Tajani e Matteo Salvini, Meloni da Vercelli per l'inaugurazione di Risò, il Festival internazionale del riso replica secca: si tratta di "normale dibattito" e sconsiglia "sovrapposizioni e semplificazioni". In Germania, nota, il "governo di Grosse Koalition, con partiti di centrodestra e centrosinistra", ha "difficoltà a dare una linea chiara su materie importanti per i cittadini" e ciò produce "anche la crescita di questo genere di movimenti". Il suo, invece, è un esecutivo "di destra che dà risposte, anche sul tema dell'immigrazione su cui l'AfD si è affermata".

La leader di Fratelli d'Italia ha dato anche la sua lettura del braccio di ferro di 24 ore prima sulle preferenze: "Gli italiani potranno scegliere coalizione, premier, programma e parlamentare alle prossime elezioni. Sono fiera che l'abbia fatto il centrodestra". È "poco credibile che" la sinistra "dica che non è abbastanza: le preferenze mancano da oltre 30 anni e non più di un mese fa festeggiava con lo champagne per aver affossato l'emendamento che le introduceva".

