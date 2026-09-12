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La Spezia, brucia la sede di Casapound: "Ecco la mafia antifascista"

sabato 12 settembre 2026
La Spezia, brucia la sede di Casapound: "Ecco la mafia antifascista"

1' di lettura

"Attentato terroristico della mafia antifascista". Un altro episodio di odio politico, stavolta a La Spezia dove nella notte è stata incendiata la sede di Casapound. "L’Olandese Volante, da 6 anni nostro punto di riferimento nella città ligure", fa sapere in una nota CasaPound Italia.

"La natura dolosa dell'incendio è già stata confermata: siamo di fronte a un attentato terroristico e bisogna avere il coraggio di dirlo senza tentennamenti - prosegue la nota dell'associazione di destra -. Crediamo che sia necessaria una condanna politica trasversale affinché il clima di tensione, alimentato in Liguria e in particolare a Genova anche dalla sinistra istituzionale, sia stroncato dopo questo attacco incendiario". 

"Dal canto nostro - concludo gli attivisti - non faremo nessun passo indietro davanti ai metodi mafiosi e alle connivenze dell’antifascismo militante. Difenderemo sempre il nostro diritto a esistere e a far valere le nostre idee”.

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