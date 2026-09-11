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Beppe Grillo da Fedez, "farà crollare il M5s": cosa può succedere

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venerdì 11 settembre 2026
Beppe Grillo da Fedez, "farà crollare il M5s": cosa può succedere

2' di lettura

Beppe Grillo sarà ospite di Fedez e Mr Marra a Pulp Podcast lunedì 21 settembre: lo ha annunciato il rapper con un post su Instagram. A corredo, uno scatto in cui appare insieme al fondatore del Movimento 5 stelle e al collega Davide Marra. Non è chiaro di cosa parlerà Grillo, ma non sono da escludere riferimenti al suo percorso in politica e alla politica in generale. In poco tempo, sia la foto che la notizia dell'ospitata di Grillo al podcast sono diventati virali.

"Se ha detto quello che pensa veramente, questo farà crollare il Movimento sotto il 10% e di conseguenza tutto il campo largo", ha commentato un utente sotto il post. Qualcun altro invece ha scritto: "Non ci credo, grandi". E ancora: "Grandi, lo avete portato, tanta roba, sicuramente parlerà solo lui come un fiume in piena". A fine luglio, dopo il rinvio dell'udienza del processo contro il capo dei 5 stelle sul simbolo, Grillo era tornato all'attacco sul suo blog: "Il M5s ha perso la sua diversità. I rivoluzionari hanno scoperto i palazzi", aveva scritto in un lungo intervento. Ora, ai microfoni del podcast potrebbe riprendere la sua offensiva contro i pentastellati proprio mentre il partito di Giuseppe Conte discute con gli alleati del campo largo sul programma e sulla scelta del leader della coalizione.

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