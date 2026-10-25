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Il sobillatore del Fatto, l'Ilaria Salis con la barba e Mentana che se ne va: le notizie di oggi su Libero

domenica 25 ottobre 2026
Il sobillatore del Fatto, l'Ilaria Salis con la barba e Mentana che se ne va: le notizie di oggi su Libero

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Buongiorno! Ecco la prima pagina di Libero in edicola oggi e i principali temi affrontati sul quotidiano. Qui il link per acquistare una copia digitale di Libero: https://digital.liberoquotidiano.it/

- Non è disagio, è Islam. Presa la mente delle rivolte: è un ex collaboratore di Travaglio. Youssef Siher, ideatore del Movimento 17 ottobre: 30 anni, musulmano, laureato, giornalista (anche del Fatto). Altro che emarginazione… Ecco il documento con il progetto per conquistare l'Italia.
- Il Fatto incolpava il governo ma il sobillatore era dei suoi. 
- Milano respinge i violenti, a Roma scontri con la polizia. 
- I commercianti non si arrendono: "Restiamo aperti". 
- Legali gratis? Manovra politica. 
- Grimaldi coccola gli amanti delle molotov. 
- La7 troppo di parte: Mentana se ne va. 
- La Lega è pronta al Salvini quater. 
- Lotta tra toghe per prendersi il nuovo Csm. 
- Giallo alle primarie, "Conte può ritirarsi". Ma il leader M5s nega. 
- Pomodori, bimbi israeliani e minacce col fucile: Formigli, quante figuracce. 
- Dato alle fiamme il rifugio di Hitler, arrestato un sospettato.

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youssef siher
marco grimaldi
enrico mentana

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