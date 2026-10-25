Realpolitik, Sardone zittisce Bonelli: "L'avete candidata voi Ilaria Salis?"

A Realpolitik, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Tommaso Labate, si è tornati a parlare della violenza in piazza. Ospite della trasmissione Silvia Sardone, che ha puntato il dito contro Angelo Bonelli. Il motivo? Lui, Nicola Fratoianni e Avs hanno candidato Ilaria Salis e le hanno permesso di fare parte delle istituzioni europee. La stessa Salis che si augurava che l'Italia prendesse spunto dalla Francia, dove da settimane i nordafricani stanno seminando il panico.
"Non siete stati voi a candidare Ilaria Salis? No, perché dato che sono così importanti quei fatti commessi da coloro che voi candidate non mi sembra che avesse un casellario giudiziario così intonso. Mi sbaglio o no?", ha detto Sardone. "Se vogliamo parlare di questo, le potrei fare l'elenco di tutti i pregiudicati che stanno in Parlamento...", la replica di Angelo Bonelli.
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"Lei la Salis l'ha candidata un anno e mezzo fa: è quella che vuole abolire la polizia, lo sa? E quando parla dei giovani che manifestano per il caro-vita - ha proseguito Sardone -, a Bologna incendiare un autobus è proprio coerente, è coerentissimo con il caro-vita. Io sono risentita perché voi avete consentito l'elezione di una come Ilaria Salis che ha invitato la gente a scendere in piazza e fare quello che avviene a Parigi".
"Avete candidato voi Ilaria Salis..." Scontro tra Silvia Sardone e Angelo Bonelli a #Realpolitik https://t.co/1xLUTWCDPZ— Realpolitik (@RealPolitikR4) October 25, 2026