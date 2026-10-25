Realpolitik, Sardone zittisce Bonelli: "L'avete candidata voi Ilaria Salis?"

A Realpolitik, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Tommaso Labate, si è tornati a parlare della violenza in piazza. Ospite della trasmissione Silvia Sardone, che ha puntato il dito contro Angelo Bonelli. Il motivo? Lui, Nicola Fratoianni e Avs hanno candidato Ilaria Salis e le hanno permesso di fare parte delle istituzioni europee. La stessa Salis che si augurava che l'Italia prendesse spunto dalla Francia, dove da settimane i nordafricani stanno seminando il panico.

"Non siete stati voi a candidare Ilaria Salis? No, perché dato che sono così importanti quei fatti commessi da coloro che voi candidate non mi sembra che avesse un casellario giudiziario così intonso. Mi sbaglio o no?", ha detto Sardone. "Se vogliamo parlare di questo, le potrei fare l'elenco di tutti i pregiudicati che stanno in Parlamento...", la replica di Angelo Bonelli.