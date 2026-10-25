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Kimi Antonelli trionfa anche in Texas, Mondiale a un passo: cosa manca

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domenica 25 ottobre 2026
Kimi Antonelli trionfa anche in Texas, Mondiale a un passo: cosa manca

1' di lettura

Un super Andrea Kimi Antonelli ha vinto anche il Gran Premio degli Stati Uniti di F1, sul circuito di Austin, ma deve rimandare la festa per il suo primo titolo Mondiale. Il pilota bolognese, partito dalla pole position, ha preceduto sul traguardo la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Quarto posto per l'altra Ferrari di Lewis Hamilton, mentre l'altra Mercedes di George Russell chiude ottava. Antonelli, alla nona vittoria in carriera, avrà la possibilità di conquistare il Mondiale nel prossimo Gran Premio del Messico in programma il 1 novembre.

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