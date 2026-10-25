Marco Grimaldi, "Un Salis con la barba": "Nessuna eversione", FdI lo sbrana

Perché è così difficile riconoscere, per un esponente della “sinistra-sinistra”, che una bottiglia piena di benzina, con uno stoppino pronto per essere acceso, resta una bomba incendiaria anche nelle mani di un gruppo di quindicenni? E perché, anzi, proprio alla vigilia di un’altra manifestazione potenzialmente carica di tensione nella stessa città teatro dell’episodio, Torino, un parlamentare del Campo largo - Marco Grimaldi, vicecapogruppo di Avs alla Camera - varca il cancello del carcere minorile “Ferrante Aporti” per incontrare i tre minori e poi, a favore di social, fuori dal penitenziario si esibisce in un discorso intriso di moralismo sulla società cattiva che ha già dipinto come «mostri» i tre aspiranti bombaroli, vittime invece della «mancanza di ascolto»?



LA GIUSTIFICAZIONE

Premessa: per lui l’argomento è sensibile. «Il disegno di Meloni è più eversivo di chi scende in piazza», ha detto ad esempio mercoledì scorso. Così venerdì scorso, qualche giorno dopo la convalida del fermo dei tre giovanissimi da parte del giudice del tribunale per i minorenni, Grimaldi ha utilizzato la sua prerogativa di parlamentare per fare un sopralluogo in carcere e incontrare i ragazzi. «Sono molto giovani e anche molto fragili», ha detto dopo la visita.

A questo conviene ricordare cosa è accaduto la scorsa settimana: i tre ragazzini dalla zona sud di Torino avevano preso un autobus, il 5, con zaini contenenti bottiglie cariche di benzina e relativi stoppini. Poi, una volta arrivati in centro, nei pressi del monumento al duca d’Aosta, in piazza Castello, avevano iniziato a tirare fuori il “materiale” prima di essere fermati dai poliziotti della Digos.