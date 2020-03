Coronavirus: cooperative Lombardia, servono fondo regionale e moratoria su crediti

03 marzo 2020 a

Milano, 3 mar. (Adnkronos) - Ammortizzatori sociali ordinari e in deroga, costituzione di un fondo regionale, sostegno a lavoratori e imprese cooperative che non possono accedere al Fis e moratoria sui crediti. Sono alcune delle richieste di Confcooperative Lombardia e Legacoop Lombardia al governo per attenuare l'impatto del coronavirus e tutelare i lavoratori e le imprese di tutti i settori. La garanzia di ammortizzatori sociali ordinari e in deroga "è richiesta per tutti i territori coinvolti, per tutte le tipologie di imprese e di lavoratori. Costante è il lavoro, congiunto con le organizzazioni sindacali, per l'accesso al Fis", il fondo di integrazione salariale, che necessita tuttavia di un'azione di supporto del sistema istituzionale regionale e nazionale sull'Inps, affinché agevoli procedure e processi.

Inoltre Confcooperative Lombardia e Legacoop Lombardia propongono la costituzione di un fondo regionale "alimentato da risorse di provenienza nazionale, regionale e locale e del sistema bancario". Per le categorie di lavoratori e imprese cooperative che non possono accedere al Fis, con particolare riferimento ai settori più colpiti dall'emergenza in corso, come taxi e trasporti, cultura e teatri, servizi, "è assolutamente necessario provvedere ad allungare le tempistiche, almeno da 1 a 3 mesi, ed ampliare destinatari ed efficacia di Cig in deroga e del fondo regionale".

Le due associazioni chiedono anche una moratoria su crediti, fisco regionale e nazionale e di scadenze per le imprese e invitano le amministrazioni locali a farsi carico dell'erogazione integrale del compenso previsto dai contratti in essere senza alcuna decurtazione o limitazione per i gestori di tutte le tipologie di servizi in appalto.