Coronavirus: Zaia, ',modificare norma sui medici devono poter operare'

Venezia, 5 mar. (Adnkronos) - "Stiamo incrementando le postazioni per la terapia intensiva, ne abbiamo già 464, molti pero' sono impegnati per l'attivita' ordinaria. Voglio chiedere che si metta mano alla norma e dia modo ai medici di poter operare anche se rappresentano dei contatti con persone positive. Non possiamo mettere in isolamento fiduciario i medici per 14 giorni", ha detto oggi il presidente del Veneto Luca Zaia.

E Zaia ha assicurato che "Il sistema sanitario e' pronto, questa vicenda ci porta allo stress test della sanità del Veneto, per ora si sta tenendo bene e questa emergenza la stiamo gestendo tutta nel pubblico", ha detto.