Coronavirus: Zaia, 'ripristinare nostra reputation internazionale'

Venezia, 5 mar. (Adnkronos) - "L'Export è un tema importante, abbiamo emergenza sanitaria e dobbiamo ripristinare la nostra 'reputation internazionale'. Spero che questo paese inizi a intessere rapporti con i leader degli Stati in cui si parla male del nostro Paese, e si faccia capire che qui non siamo un Paese di infettati in quarantena, ma un Paese che con grande civiltà sta affrontando l'emergenza a differenza di qualcun'altro che fa finta di non vederla". E' quanto chiede il presidente del Veneto, Luca Zaia.

"Alcuni produttori stanno chiedendo la certificazione dei prodotti ma se si continua con questa pandemia mediatica e di far credere addirittura che tutto quello che passa per il Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Italia abbia un problema sanitario, allora vuol dire che non funziona neanche quello che dovrebbe essere un presidio minimo di diplomazia internazionale, che dobbiamo assolutamente avere e ripristinare velocemente", ha auspicato Zaia.