Vincenzo De Luca, lo sfogo clamoroso: "Devono spararmi in fronte"

"Non devono neanche immaginare che la Regione Campania e Napoli possano diventare merce di scambio per la politica politicante. Se pensano di ributtare la Campania nella palude nella quale era dieci anni fa, se lo tolgano dalla testa, mi devono sparare in fronte. Non succederà mai. Lo sto ripetendo e fanno finta di non capire".

Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, oggi alla presentazione del nuovo reparto di terapia semi intensiva nell'ospedale di Boscotrecase, in provincia di Napoli. "Abbiamo fatto una scelta di vita - ha aggiunto De Luca - io non devo fare carriera perché ritengo che sia doveroso tutelare la povera gente. Quando abbiamo iniziato il lavoro eravamo commissariati, eravamo l’ultima regione d’Italia nella griglia Lea. Eravamo gli ultimi per quanto riguarda gli screening, le vaccinazioni, i parti cesarei. Non c’era niente, e quando andavamo a Roma ci ridevano in faccia, ci guardavano come se stessero aspettando una banda di miserabili".