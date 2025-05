Musetti, tre ore di stop per la pioggia e poi batte Medvedev in due set

A parlare dello stop per la pioggia e delle possibili ripercussioni sulla concentrazione di Musetti è stato, nelle scorse ore, Vincenzo Santopadre, ex campione nonché ex coach di Matteo Berrettini. "Una partita interrotta sul match point è un evento più unico che raro", ha detto all'Agi, consigliando a Musetti di rientrare in campo "molto riscaldato, anzi bollente". Poi ha aggiunto: "Interrompere una partita non è piacevole, soprattutto per chi sta vincendo, si deve utilizzare la pausa per organizzarsi mentalmente, decidere, nel caso di Lorenzo, dove e come servire. Se normalmente per chi sta perdendo la pioggia è una manna dal cielo, per Medvedev in questo caso sarà più complicato, torna in campo con l'acqua alla gola".