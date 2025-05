Stefano Bonaccini sbanda: "A cosa ci ha ridotto Meloni"

Ma niente, al Pd non basta. Addirittura Bonaccini parla di "una maggioranza che sulla politica estera è spaccata, ha tre linee diverse, non riesce ad esprimere alcuna posizione e ad assumere nessuna iniziativa". E ancora, senza considerare che in presenza c'erano solo Emmanuel Macron, Keir Starmer e Friedrich Merz, Bonaccini rincara la dose: "Eppure quella missione potrebbe essere stata il punto di svolta per rilanciare il processo di pace in Ucraina - prosegue - Non esserci, tenere l’Italia fuori dai giochi in questa fase, è stato uno sbaglio clamoroso". Per lui "ogni iniziativa per una pace giusta e duratura faccia il bene dell’Europa e quindi anche dell’Italia. Mentre una resa di Kiev, abbandonata a se stessa, sarebbe l’anticamera di nuove tensioni e conflitti. Hanno fatto e stanno facendo bene i principali leader europei a pretendere una soluzione negoziata, a dimostrare che l’Unione c’è ed è protagonista perché qui si stanno decidendo i confini e la stabilità del nostro continente, non quelli degli Stati Uniti". Da qui l'attacco finale: "Meloni non ha compreso che per discutere con Trump serve l’Europa, la sua forza, mostrarsi uniti. Se ti presenti da sola non conti niente e l’unica cosa che puoi fare è dargli ragione. Assecondare i suoi deliri. Ma di un governo isolato e subalterno non sa che farsene neppure Trump, a quanto pare".