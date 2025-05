Alexander Zverev e il complotto delle palline: "Succedono cose strane"

Alexander Zverev è uno dei favoriti per la vittoria finale degli Internazionali di Roma. Non tanto per il suo stato attuale di forma. Ma per le passate edizioni del torneo. Il tedesco infatti ha trionfato nel 2017 e nel 2024. Nel 2018, invece, si è dovuto inchinare a Rafa Nadal e alla pioggia nel terzo set, quello decisivo. Oggi però il numero tre al mondo ha qualcosa da recriminare. Secondo lui infatti le palline sarebbero "molto più lente".

"In questa edizione le palline sono molto più lente - ha tuonato Alexander Zverev -. Non so cosa abbiano fatto. Ovviamente stiamo giocando con le palle Dunlop tutta la stagione sulla terra. Ma a Monte Carlo, Monaco e Madrid abbiamo giocato con delle palline molto veloci. Qui le cose sono diverse. Non trovo la stessa palla, non c'è possibilità".