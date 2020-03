Coronavirus: Fontana, 'da Regione Lombardia impegno anche su informazione'

05 marzo 2020 a

Milano, 5 mar. (Adnkronos) - Nell'ambito dell'informazione sull'emergenza coronavirus "abbiamo mantenuto l'unica via percorribile, quella dell'assoluta trasparenza. In un mondo in cui fake news, polemiche pretestuose e interventi di 'sciacalli' sono all'ordine del giorno, noi forniamo un'informazione corretta e corrispondente alla realtà". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando l'attività di comunicazione della Regione, che ha emesso 109 comunicati, con una media di circa 8 al giorno, e ha tenuto almeno una conferenza stampa quotidiana e aggiornamenti, anche in diretta, sui profili Facebook, Instagram, Twitter e Youtube.