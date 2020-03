Coronavirus: Lombardia, ok a camici sanità privata in ospedali pubblici

05 marzo 2020 a

a

a

Milano, 5 mar. (Adnkronos) - È stata firmata in Lombardia la delibera regionale con cui viene resa ufficiale l'annunciata 'alleanza pubblico-privato' contro l'emergenza nuovo coronavirus. Il provvedimento formalizza l'intesa siglata a Palazzo Lombardia nei giorni scorsi e sancisce le regole per l'impiego straordinario di camici bianchi e personale sanitario delle strutture private negli ospedali pubblici.

Gli operatori presteranno la propria attività "nelle strutture pubbliche individuate dalla direzione generale Welfare della Regione per il periodo strettamente necessario a fronteggiare l'emergenza Covid-19 e comunque non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del protocollo d'intesa, rinnovabili in caso di ulteriore necessità", dispone la delibera.

Per disciplinare gli aspetti di dettaglio, viene indicato, verranno siglate direttamente convenzioni tra i privati accreditati e a contratto e gli ospedali pubblici, in linea con i principi fissati nel protocollo d'intesa che la Regione ha firmato con le associazioni di categoria della sanità privata Aiop, Anisap, Aris e Confindustria Lombardia.