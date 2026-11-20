È partito da piazzale Ostiense ed è arrivato al Circo Massimo il corteo degli studenti delle scuole superiori scesi in piazza a Roma in occasione della mobilitazione europea degli studenti e dello sciopero generale proclamato dalla Cgil. Alla manifestazione partecipano circa 2mila persone. Durante il corteo, i manifestanti hanno generato il caos azzerando il prezzo esposto su un distributore di benzina. A Piramide era presente anche l’attrice Anna Foglietta, che ha dichiarato: “Marciare per i diritti di chi in questo momento non ne ha è la cosa più importante”.

“L’iniziativa ha nel mirino il carovita e la speculazione economica, che giornalmente colpiscono gli studenti e le famiglie, non permettendogli l’accesso ad una vita dignitosa”, si spiega in un comunicato del movimento “Les Blocages” e la Banda di Robin Hood.

“Mentre il costo della vita continua ad aumentare e siamo costretti a fare i conti con affitti impossibili e servizi sempre più cari, i colossi delle multinazionali continuano ad arricchirsi - proseguono -. Ribadiamo ancora una volta che noi non pagheremo le crisi causate da un governo che continua ad investire in armi. Oggi siamo in piazza ma continueremo a mobilitarci nelle scuole e nella città per una vita giusta”.