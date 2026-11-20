Violenza. Non è protesta, è guerriglia. Attimi di apprensione a Roma, quando un gruppetto di manifestanti hanno lanciato bombe carta e numerosi grossi petardi contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

I due cortei studenteschi, che hanno attraversato parte del centro della città, si sono ricongiunti prima di dar seguito a immagini vergognose e preoccupanti. Prima sono stati intonati cori contro il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Poi un gruppo di incappucciati, col viso coperto, ha lanciato sassi, bottiglie di vetro verso il Ministero, sotto cui erano schierate le forze dell’ordine in tenuta antisommossa. Uno studente ha provato a fermarli, ma dal gruppo di studenti è partito il coro: “Scemo, scemo”. Poi lui e un altro ragazzo si sono seduti davanti le forze dell’ordine, fermando i lanci.

Sui social è arrivata la condanna di Fratelli d’Italia. Il Partito della Premier Giorgia Meloni ha condannato duramente la violenza dei manifestanti, chiedendo spiegazioni alla sinistra: “Attendiamo la prossima lezione del campo largo sul diritto di manifestare pacificamente”. E poi l’invettiva finale: “Magari ci spiegheranno anche cosa ci sia di pacifico nel lancio di bombe carta davanti a un Ministero, mentre le forze dell’ordine si trovano ancora una volta a fronteggiare la violenza di chi usa la protesta per fare guerriglia”. Per fortuna, i disordini sono poi rientrati.