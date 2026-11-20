“Volevamo fare come in Gta”: due ragazzi minorenni avrebbero danneggiato dieci mezzi di trasporto e rubato un pulmino, poi finito in un fosso dopo circa otto chilometri, nella serata di ieri, giovedì 19 novembre. È successo nel deposito di Busitalia Veneto in via Petrarca, a Rovigo. La polizia è riuscita a identificare e rintracciare i presunti responsabili del gesto alla stazione ferroviaria della città prima dell’alba. I due, entrambi minori di 18 anni, sarebbero residenti in provincia di Rovigo. Quanto accaduto, intanto, avrà delle ripercussioni sul trasporto pubblico urbano ed extraurbano per alcuni giorni. Per fortuna, però, a contenere in parte il danno, il fatto che siano già arrivati degli autobus sostitutivi.

La coppia si sarebbe introdotta nel deposito della società del Gruppo FS intorno alle 23. In quel momento, erano parcheggiati lì circa trenta veicoli, tra pullman e pulmini. Dieci di questi sono stati danneggiati, con tanto di vetri infranti, obliteratrici rotte e collisioni fra i mezzi provocate volontariamente. I ragazzini avrebbero anche rubato un pulmino portandolo fuori dal deposito e imboccando la strada in direzione Lendinara. La fuga però sarebbe terminata dopo soli otto chilometri sulla SR 88, in una zona rurale: il mezzo è uscito di strada ed è finito in un fosso. A quel punto i due avrebbero provato a scappare a piedi.

Secondo gli investigatori, il gesto non avrebbe una connotazione politica o ideologica. Si tratterebbe piuttosto di un atto vandalico di carattere emulativo. Secondo quanto ricostruito, potrebbe esserci un legame tra il loro comportamento e il videogioco GTA VI. Un videogioco per cui c’era grande attesa e che è stato reso disponibile proprio ieri sulle principali console. Per ora, si tratta comunque solo di un’ipotesi investigativa.

“Le conseguenze dell’atto vandalico sono serie e colpiscono un servizio essenziale per famiglie, studenti e lavoratori, con disagi in parte contenuti da BusItalia Veneto - ha commentato il questore di Rovigo Andrea Straffelini -. Ottima la risposta investigativa e operativa della polizia di stato: complimenti alle donne e agli uomini della Questura di Rovigo per aver risolto il caso in poche ore. Resta l’amarezza nel constatare come, troppo spesso, tra i più giovani sembri mancare del tutto la consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni”.

Sull’episodio è intervenuto anche il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, che ha parlato di “atto vandalico grave e irresponsabile che danneggia un servizio essenziale per la collettività e poteva rischiare di compromettere gli spostamenti quotidiani di famiglie, studenti e lavoratori”. Dopo essersi complimentato con le forze dell’ordine per essere riuscite a individuare tempestivamente i presunti responsabili del gesto, il presidente ha aggiunto: “Resta l’amarezza per un episodio che, secondo quanto emerso dalle prime indagini, vedrebbe coinvolti due minorenni. È preoccupante che comportamenti di questo genere possano essere messi in atto senza rendersi conto delle conseguenze che producono sull’intera comunità. Ancora più sconcertante è l’ipotesi che il gesto possa essere stato ispirato dal tentativo di emulare situazioni e comportamenti rappresentati in un videogioco. Mi auguro che gli ulteriori approfondimenti investigativi possano procedere con altrettanta celerità, facendo piena luce sull’accaduto e consentendo di accertare tutte le eventuali responsabilità”.