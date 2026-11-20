“Meloni dimissioni” e “Va******lo tutto il Governo”. Sono questi alcuni messaggi che scandiscono al megafono gli studenti tra le vie di Genova. Parallelamente al corteo organizzato dalla cgil, alle 10 del mattino il corteo degli studenti è partito da Piazza Ferrari. “Sciopero studentesco internazionale: strappiamogli il futuro”, è lo striscione in capo al corteo.

Nel corteo, che ha attraversato via XXV Aprile, piazza Fontane Marose, piazza Portello, piazza Corvetto, via Serra, via De Amicis, via Fiume, via XX Settembre, via Fieschi, piazza Dante Meucci, Matteotti, San Lorenzo, via Gramsci e via delle Fontane, gli studenti hanno attaccato il Governo Meloni, con pesanti insultati. Si sente anche “Dobbiamo lottare contro questo governo di m***a”, sempre al megafono.

Pesante la contestazione a Confindustria. Sono state lanciate uova e fumogeni contro la sede di via Fiume. I manifestanti hanno anche posizione una bara di cartone con scritto ‘tre morti al giorno’. Intorno alle 11:30, il corteo studentesco e quello della cgil si sono ritrovati in via XX Settembre. Una mezz’ora più tardi, invece, gli studenti sono entrati nella sede dell’Università di via Balbi 4, occupandola. Poco dopo le 13:30 i cortei sono terminati.