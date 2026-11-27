Ultimi mesi di vita della carta d’identità cartacea. Presto, infatti, sarà in vigore soltanto la Cie (la carta d’identità elettronica), che fornisce l’identità digitale con cui si ha accesso ai servizi online della pubblica amministrazione (come Inps o Agenzia delle Entrale) o ai portali comunali di privati aderenti tramite Pin e app o lettore Nfc.

La scadenza della carta d’identità cartacea è fissata al 31 gennaio 2027, indipendentemente dalla data di scadenza. Da quella data in avanti si potrà utilizzare soltanto la Cie. Lo prevede il decreto legge n.108/2026 (all’articolo 11). Già dallo scorso agosto la carta d’identità cartacea non era più valida per alcuni servizi, come viaggiare all’estero o per attivare nuovi contratti (ad esempio conti in banca, Spid, firme digitali eccetera). Fino al 31 gennaio 2027, tuttavia, sarà possibile utilizzare il formato cartaceo non ancora scaduto per esercitare i diritti fondamentali, nei rapporti con i pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari, ritiro o deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che derogano servizi finanziari o postali. Dal 31 gennaio 2027, tutti dovranno dire addio al formato cartaceo e passare a quello elettronico.

La Cie (la carta d’identità elettronica) si può richiedere in tutti i comuni d’Italia. È necessario prenotare sul portale del Ministero dell’Interno un appuntamento presso l’ufficio del proprio comune di residenza o domicilio.