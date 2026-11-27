Voleva combattere il malessere adolescenziale, invece è diventata vittima di abusi sessuali. È questa la storia di una ragazza minorenne a Rp,a. La diciassettenne si era rivolta a uno studio di psicoterapia per avere sostegno psicologico. Da lì sono scattate le indagini.

La ragazza ha denunciato una dinamica di manipolazioni e pressioni subita da un uomo adulto. Il terapeuta ha così fatto una segnalazione, facendo partire un’indagine della squadra mobile di Roma, coordinata dalla procura capitolina. L’attività investigativa ha portato al fermo di due persone: un uomo e una sua conoscenza. Decisive, ai fini delle indagini, le intercettazioni.

Stando alle indagini degli inquirenti, l’uomo avrebbe fatto leva proprio sul malessere adolescenziale della minorenne per provare ad aiutarla, offrendole come rimedio riti di “magia bianca”. In un primo momento, si sarebbe trattato di richieste innocue, poi sarebbero diventate di natura sessuale dall’inizio del 2024. Secondo gli inquirenti sarebbe emerso un “rapporto morboso”. Le intercettazioni avrebbero evidenziato “interlocuzioni abbastanza invasive”, con l’obiettivo di indurre la vittima ad avere atti sessuali. Sempre secondo gli inquirenti, l’uomo avrebbe anche fatto piccole offerte economiche - piccole quantità di denaro - in cambio di favori sessuali. Ma non si sarebbe trattato soltanto di denaro, ma anche di piccoli regali, come oggetti di poco valore o una una sigaretta elettronica, usati come merce di scambio con la minorenne. La procura indaga se siano state coinvolte altre minori. Possibile che la figlia della donna con cui l’uomo conviveva sarebbe stata una vittima.