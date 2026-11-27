Il futuro della mobilità ferroviaria si gioca anche fuori dalle stazioni.C’è un pezzo importante dello sviluppo economico e sociale del Paese che passa dalla capacità di rendere le città più accessibili, avvicinare i territori e distribuire meglio le opportunità. E c’è un patrimonio di 2.200 stazioni ferroviarie che può contribuire a ridisegnare il rapporto tra la mobilità e le comunità locali. È su questo terreno che il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane intende rafforzare la collaborazione con i Comuni, facendo tesoro dell’esperienza maturata negli anni del Piano nazionale di ripresa e resilienza.A tracciare la rotta è stato Gianpiero Strisciuglio, Amministratore delegato e Direttore generale del Gruppo FS, intervenuto ieri a Verona alla 43ª Assemblea annuale dell’ANCI, nella sessione plenaria dedicata al patrimonio culturale e turistico come identità e motore di sviluppo. Una giornata di confronto con i sindaci italiani che ha offerto l’occasione per ragionare sul contributo delle ferrovie alla crescita dei territori, ma soprattutto su come dare continuità al lavoro portato avanti in questi anni. «L’esperienza straordinaria del PNRR deve diventare ordinaria», ha spiegato Strisciuglio a Verona. Il punto è proprio questo: non disperdere il patrimonio di competenze e conoscenze acquisito durante una stagione di grandi investimenti. Il PNRR ha mobilitato per il Gruppo FS circa 25 miliardi per potenziare le infrastrutture ferroviarie, rinnovare i treni e introdurre nuove tecnologie, mentre le amministrazioni comunali sono state impegnate nell’attuazione delle opere di propria competenza. Percorsi che hanno permesso di sperimentare un metodo di lavoro comune, destinato, nelle intenzioni dell’Ad, a trovare applicazione anche oltre la conclusione del Piano. Uno dei principali terreni su cui sviluppare questa collaborazione è rappresentato dalle stazioni ferroviarie. Sono 2.200, distribuite lungo la Penisola, dalle grandi città ai centri più piccoli. Ognuna con caratteristiche differenti, inserita in un contesto urbano e sociale che esprime esigenze specifiche.Ma tutte accomunate dalla possibilità di rappresentare qualcosa di più di un luogo di arrivo e partenza. La stazione è il punto fisico in cui si incontrano il sistema ferroviario e la città, dove le competenze del Gruppo FS incrociano quelle delle amministrazioni locali.Per chi viaggia, del resto, il percorso non comincia e non finisce sul binario. Raggiungere una stazione, trovare un collegamento con il trasporto pubblico locale e muoversi agevolmente negli spazi circostanti sono aspetti della stessa esperienza. È qui che una maggiore integrazione tra la programmazione ferroviaria e quella comunale può fare la differenza. Non solo per i passeggeri: ripensare il rapporto tra stazioni e tessuto urbano significa anche creare nuove opportunità per le comunità, inserendo le aree ferroviarie nei più ampi processi di trasformazione delle città. «Unendo le nostre competenze e le nostre conoscenze possiamo arrivare a uno sviluppo delle aree ferroviarie a servizio dei territori», ha sottolineato Strisciuglio. Una prospettiva che richiede di mettere insieme le rispettive progettualità, individuando soluzioni capaci di rispondere alle esigenze delle singole realtà locali.Non si tratta, quindi, di immaginare un modello di stazione valido per tutto il Paese, ma di valorizzare le specificità dei diversi contesti, facendo dialogare le esigenze del servizio ferroviario con quelle delle amministrazioni e dei cittadini.Il ragionamento assume una rilevanza particolare quando si parla di turismo. L’Italia dispone di un patrimonio storico, artistico e paesaggistico diffuso, ma non tutte le destinazioni godono delle medesime condizioni di accessibilità. Mentre alcune località devono fare i conti con una concentrazione dei visitatori tale da generare fenomeni di overtourism, altre hanno ancora ampi margini di valorizzazione.La possibilità di raggiungerle più agevolmente può incidere sulle scelte dei turisti e, di conseguenza, sulle prospettive economiche di intere comunità. «La mobilità influenza la scelta delle persone, quindi influenza lo sviluppo dei territori», ha osservato l’Ad. Migliorare l’accessibilità significa dunque ampliare l’offerta turistica, favorire la scoperta di mete meno frequentate e consentire anche ad altre realtà di beneficiare delle ricadute economiche generate dai visitatori.Richiamando le parole pronunciate il giorno precedente da Sergio Mattarella, Strisciuglio ha ribadito la responsabilità del Gruppo FS nel garantire una mobilità che funzioni, accompagnando i sindaci nei processi di trasformazione delle comunità e contribuendo a ridurre i divari di opportunità.La partita del dopo PNRR si gioca dunque anche sulla capacità di far dialogare due prospettive complementari: quella di un grande gruppo industriale che opera su scala nazionale e quella dei sindaci, che conoscono le esigenze e le trasformazioni delle proprie città. Il valore degli investimenti nelle infrastrutture ferroviarie si misura, infatti, anche nella loro capacità di generare benefici al di fuori del perimetro della ferrovia.