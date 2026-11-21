I giovani in piazza denigrano il Tricolore. Accade in onda a Sotto Casa. Qui un giovane viene incalzato dall’inviato e di fronte alla domanda sull’assenza della bandiera italiana al corteo, spiega: “La bandiera italiana? Per il 90 per cento di quelli che sono qua non conta più. La bandiera italiana per la nostra generazione non funziona più, non è più un simbolo di unità”.

Parole che scatenano Silvia Sardone. La leghista, presente in studio, sbotta: “Ha detto ‘non mi riconosco nella bandiera italiana. Ma vergognati, sputi sul Paese che ti ha dato tutto”.

Poi, a corredo del video rilanciato da Sardone, il commento: “Nelle manifestazioni di sinistra la bandiera dell’Italia praticamente non esiste. Oggi, durante il corteo per lo sciopero generale, lo rivendicano pure, il tricolore non li rappresenta, non lo vogliono.... Pessimi”.

A Roma, infatti, il corteo per lo sciopero generale della Cgil era arrivato al Colosseo dopo aver attraversato la città partendo da piazza Vittorio Emanuele II. Cosa si poteva vedere? Bandiere rosse, striscioni, cori e fumogeni. L’attacco alla legge di Bilancio è stato frontale. “Fa schifo”, ripete Landini, “il governo è in confusione” e i circa duemila emendamenti presentati dalla maggioranza a suo dire lo dimostrano. E già preannuncia il prossimo passo: se il testo non cambierà, partirà “un presidio democratico al Parlamento”.