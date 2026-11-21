“Alberto Stasi viene arrestato sulla base di prove false”: è questa la constatazione avanzata da Milo Infante. Il conduttore di Verità Supposte è tornato a parlare del delitto di Garlasco. Per l’omicidio di Chiara Poggi, Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva a sedici anni di carcere.

Nella puntata del 20 novembre, Milo Infante si scaglia contro le prove portate con Alberto Stasi nell’arresto del 2007. “Alberto Stasi viene arrestato sulla base di prove false. Lo sanno perfettamente i Ris dell’epoca che l’OBTI test è negativo. Lo sanno che non c’è sangue. Se ne rende conto dico persino, ma dico con rispetto, il gip la dottoressa Giulia Pravon, quando dice alla sua collega ‘Ma guarda che l’obiezione sollevata dal professor Avato è una obiezione che ha senso’”. E poi attacca: “Quindi, siamo sicuri che c’è sangue?”

A distanza di anni, sono emersi nuovi dettagli. “E i Ris scrivono, il 26 di settembre, che verosimilmente c’è sangue e che sicuramente c’è il DNA di Chiara Poggi. Però oggi scopriamo che non c’è il DNA di Chiara e non c’è neanche il sangue”, conclude il conduttore di Verità Supposte.