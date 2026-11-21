Per molti Monza è l’autodromo, il rombo della Formula 1 che dal 1922 scandisce l’estate. Ma nella stagione fredda la città racconta un’altra identità, più quieta e stratificata: quella di una capitale longobarda e di una Reggia che, con la Villa Reale, i Giardini Reali e il Parco, invita al turismo lento. È in autunno, quando i viali si colorano e le sale si svuotano dalla ressa, che il turismo culturale a Monza mostra la sua forma migliore.

La Villa Reale rinasce, un cantiere dopo l’altro

Il simbolo è la Villa Reale, il palazzo neoclassico voluto nel 1777 come residenza di campagna dell’arciduca Ferdinando d’Asburgo-Lorena e disegnato da Giuseppe Piermarini. Oggi il complesso vive una nuova stagione, e il restauro è esso stesso parte del racconto. Il Teatro di Corte è tornato a splendere dopo i lavori avviati nel 2018 e completati con il rifacimento degli impianti, l’adeguamento alle norme per gli spettacoli e un nuovo sipario in velluto verde, il colore scelto in epoca napoleonica, all’atto di fondazione del teatro.

Ha ripreso a funzionare anche l’orologio da torre e sono tornate a suonare le due campane sul tetto: l’antico macchinario è stato sostituito da meccanismi moderni governati da una centrale oraria a controllo GPS, e i rintocchi che risuonano ogni quarto d’ora scandiscono la rinascita del complesso. Intanto il cantiere diffuso prosegue nella Cappella Reale, nel vasto sistema di cinta del Parco e dei Giardini Reali e nei caselli di Villa Reale, Vedano e Biassono, a dimostrare che la valorizzazione del patrimonio è un lavoro continuo.

Un viaggio dagli Asburgo ai Savoia

La visita, aperta da mercoledì a domenica, attraversa ventotto stanze tra appartamenti e sale: dall’Atrio di ingresso agli Appartamenti Reali di Umberto I e della Regina Margherita, fino alle Sale di Rappresentanza del primo piano nobile, che conservano le decorazioni neoclassiche, e agli appartamenti del secondo piano, tra cui quello del Principe di Napoli, della Duchessa di Genova e degli Imperatori di Germania. Lungo il percorso, il progetto «Reggia Contemporanea» affianca opere di artisti e designer di fama internazionale.

La novità di stagione è l’esclusivo abito da ballo appartenuto alla Regina Margherita, un pezzo rarissimo — uno dei soli tre rimasti in tutta Italia — risalente agli anni Ottanta dell’Ottocento. A distanza di 140 anni è tornato nella Villa e da novembre è esposto in modo permanente nel boudoir della sovrana, il salottino intimo del suo appartamento al primo piano nobile: un dettaglio che restituisce la dimensione quotidiana della vita di corte.

L’ingresso alla Villa Reale si può acquistare in anticipo online, scegliendo giorno e ora. Il Teatro di Corte propone un calendario di spettacoli per chi unisce al viaggio un turismo culturale serale.

Non è richiesto invece alcun biglietto per visitare i Giardini Reali e il Parco di Monza, uno dei più vasti parchi cintati d’Europa, ideale per il turismo attivo: corsa, bicicletta, nordic walking o semplici passeggiate, in una cornice di boschi, prati, cascine e ville. Completano la visita il Roseto e le mostre temporanee ospitate al Belvedere, all’Orangerie e nel corpo centrale della Villa Reale.

Il Duomo e la Corona Ferrea

Il cuore religioso della città è il Duomo, fondato alla fine del VI secolo dalla regina longobarda Teodolinda. Ricostruito in forme gotiche tra Duecento e Trecento sotto i Visconti, su progetto di Matteo da Campione e con l’ambizione di una basilica per le incoronazioni imperiali, custodisce nella cappella a lei dedicata la Corona Ferrea, simbolo del potere regio che la tradizione colloca accanto alle corone d’argento di Aquisgrana e d’oro di Roma, e un tesoro di oggetti liturgici e doni preziosi. Accanto al turismo religioso e culturale, il centro offre anche la città dei Musei Civici, con una nuova sede e circa centoquaranta opere che ne raccontano la storia.

Natale a Monza: il percorso delle luci

Da fine novembre all’Epifania il centro storico diventa un percorso di luci con «Insieme a Natale». In Piazza Carducci le casette di legno del mercatino propongono decorazioni artigianali, spezie, cioccolato e vin brulé, accanto alla Casa di Babbo Natale; in Piazza Roma l’Arengario ospita concerti e il calendario dell’Avvento accende ogni giorno una sorpresa per i bambini, mentre Largo IV Novembre ospita la pista di pattinaggio. Il viale che porta alla Villa Reale si veste di luminarie, e la stessa Villa partecipa al calendario con iniziative dedicate.

Oltre la città: la Brianza lenta

Dalla città si può proseguire in bicicletta lungo il fiume Lambro, verso borghi brianzoli come Macherio, Carate Brianza, Arosio e Inverigo, per un turismo slow che unisce paesaggi, ville storiche e piccoli centri. Monza è anche terra di artigianato, con la tradizione dei cappelli che ancora oggi trova una vetrina in esperienze dedicate, e di cucina del territorio, dal risotto con la luganega alle tavole brianzole, a conferma della vocazione al turismo enogastronomico. È una destinazione che, in questi mesi, si lascia raccontare con calma e con rispetto del proprio tempo.

L’ASSESSORE DEBORA MASSARI: «Una città che stupisce»

Per l’assessore al Turismo, Moda e Marketing Territoriale, Debora Massari: «Monza è una destinazione che molti pensano di conoscere già. Poi basta allontanarsi per un momento dall’immagine dell’Autodromo per scoprire una città dove la storia si incontra in luoghi ancora capaci di raccontarsi con autenticità. La Villa Reale che torna a vivere attraverso i restauri, il parco, il Duomo con la Corona ferrea e i paesaggi della Brianza compongono un’esperienza che invita a rallentare e a guardare con più attenzione. È una proposta che interpreta bene la direzione verso cui sta andando il turismo – conclude Massari -: il desiderio di entrare in relazione con la sua identità. Monza offre tutto questo a pochi chilometri da Milano e rappresenta una delle espressioni più interessanti della Lombardia che sa unire grandi attrattori, patrimonio diffuso e qualità dell’accoglienza».

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